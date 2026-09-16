Aix-Maurienne aurait choisi son pigiste médical

À dix jours de la reprise de l’ÉLITE 2, Aix-Maurienne Basket a dû s’activer en urgence en coulisses. Touché durant la préparation estivale, la jeune recrue arrivée de l’ASA Romain Hoeltzel se retrouve éloignée des parquets pour au moins deux mois. Un coup dur qui a contraint le staff savoyard à se positionner rapidement sur le marché des agents libres pour dénicher une pige médicale sur le poste 1. Selon nos informations, le club privilégierait la piste menant à Antoine Dudit (1,86 m, 29 ans), au détriment du régional de l’étape, Théo Leon (1,80 m, 34 ans).

L’absence prolongée d’Hoeltzel laisserait un vide conséquent dans la rotation savoyarde. Électron libre capable d’amener du rythme et du liant collectif, le vice-champion du monde U19 va manquer aux siens pour l’entame de la saison. Dans cette configuration, le club tenait un bilan de 3 victoires pour 2 défaites en pré-saison. Afin d’éviter un surrégime des cadres extérieurs dès les premières journées de championnat, la direction sportive a rapidement identifié le besoin de recruter un profil expérimenté et immédiatement opérationnel.

Antoine Dudit préféré à l’enfant du pays

Parmi les options sur la table figurait le nom bien connu de Théo Leon. Ancien capitaine emblématique de l’équipe, Leon présentait l’avantage majeur d’une parfaite connaissance du club et de la Halle Marlioz. Le Savoyard était partenaire d’entraînement de l’équipe sur cette pré-saison, et a pris part à deux matchs. Pourtant, selon nos sources, le staff technique a fait le choix de donner sa priorité à Antoine Dudit.

Theo Leon Poste : Meneur

Taille : 180 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : France

Club : Tours Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,2 #218 REB 2,4 #239 PD 6,6 #3

Rodé aux joutes de la NM1 (notamment sous les couleurs de Challans et de Mulhouse) et de l’ÉLITE 2 depuis l’année dernière (avec Quimper) malgré une longue blessure, Dudit offre des garanties ciblées. Meneur gestionnaire, propre sur pick-and-roll et précieux par sa capacité à étirer les défenses grâce à son adresse extérieure, le joueur de 29 ans apporte sérénité et contrôle du tempo. Il a passé la pré-saison avec Roanne puis le SCABB, avec qui il a affronté… Aix-Maurienne la semaine dernière.

« Je n’ai pas touché un ballon de basket de l’été » expliquait Dudit dans une interview à Ouest-France fin juin. « Je veux vraiment arriver en forme physiquement quand la saison reprendra. Je veux rester en Pro B et si le téléphone ne sonne pas pendant l’été, j’aimerais m’entraîner avec une équipe de Pro A. Quitte à démarrer la saison dans un rôle de pigiste. » Son souhait serait en passe d’être exaucé.

Antoine Dudit Poste : Meneur

Taille : 186 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : France

Club : Quimper Stats 2025-2026 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,4 #176 REB 1,5 #225 PD 2,5 #68

Sous réserve de la finalisation des détails administratifs, l’arrivée de Dudit doit permettre à la Savoie de boucler sa préparation sereinement et d’aborder les premières échéances d’ÉLITE 2 avec plus de garanties sur le poste de meneur. Premier match le vendredi 25 septembre, à Caen.