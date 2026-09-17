Après la déception de l’élimination en quarts de finale de l’Euro de 3x3 avec les Bleues, Marie Mané (1,83 m, 30 ans) va pouvoir tourner la page, et par la même occasion retrouver ses habitudes. L’arrière-ailière française revient au club de Hozono Global Jairis, avec lequel elle avait terminé la saison de 5x5. Ce sera en tant que pigiste de la Franco-Mexicaine Lou Lopez-Sénéchal, toujours en convalescence, sur le début de saison 2026-2027.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙖, 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙚! 💛✍🏼



¡Marie Mané refuerza el juego exterior del Hozono Global Jairis!



La francesa vuelve a Alcantarilla como refuerzo temporal para el inicio de la temporada



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« Son arrivée permettra à Hozono Global Jairis d'élargir ses options sur les postes extérieurs durant les premiers mois de compétition, grâce à une joueuse qui connaît déjà l'équipe, le staff technique et la dynamique du club, ce qui facilitera son intégration », explique le récent 5e de la Liga Femenina Endesa, également engagé en Eurocup féminine.

Troisième saison en Espagne

Après une première partie de carrière exclusivement en France (Toulouse, Angers, Lattes-Montpellier, Saint-Amand, Nantes et Landerneau), la Rochelaise va donc disputer sa troisième saison consécutive en Espagne.

Si la première s’est montrée particulièrement réussie avec Saragosse (5,6 points et 1,6 rebond en 20 minutes sur 26 matchs de championnat et d’Euroleague), la suivante avait moins bien débuté à Gran Canaria, ce qui avait conduit à son exfiltration en Chine en début d’année civile.

Mané makin' it feel like Déjà vu with the blocks! 😮‍💨❌🇫🇷#3x3Europe pic.twitter.com/ZLVvgmglcx — 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) 12 septembre 2026

Après cette parenthèse chinoise particulièrement appréciée, l’internationale française de 3x3 avait donc conclu la saison au club d’Alcantarilla, pour 3,9 points, 1,5 rebond en 19 minutes de moyenne sur 12 matchs.

La voici de retour en Espagne, avec toujours un œil sur les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. « J’avais Tokyo en tête en 2021, Paris en 2024. Si je veux me motiver à poursuivre le 3x3, il faut que j’aie un objectif, et c’est celui-là. Deux ans, c’est demain », lançait-elle à la FFBB en avril dernier.

Marie Mané Poste : Arrière, Ailier

Taille : 184 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : France

Club : Spar Gran Canaria Hozono Global Jairis Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,3 #135 REB 1,8 #164 PD 1,0 #116



