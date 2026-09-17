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Une troisième saison en Espagne pour Marie Mané, comme pigiste d’une joueuse française

Après avoir terminé la saison dernière à Hozono Global Jairis, Marie Mané effectue son retour au club pour remplacer la Franco-Mexicaine Lou Lopez-Sénéchal, le temps de son absence. C’est sa troisième saison consécutive en Espagne.
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Une troisième saison en Espagne pour Marie Mané, comme pigiste d’une joueuse française
Marie Mané va retrouver le Hozono Global Jairis.
Crédit photo : FIBA
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Après la déception de l’élimination en quarts de finale de l’Euro de 3x3 avec les Bleues, Marie Mané (1,83 m, 30 ans) va pouvoir tourner la page, et par la même occasion retrouver ses habitudes. L’arrière-ailière française revient au club de Hozono Global Jairis, avec lequel elle avait terminé la saison de 5x5. Ce sera en tant que pigiste de la Franco-Mexicaine Lou Lopez-Sénéchal, toujours en convalescence, sur le début de saison 2026-2027.


« Son arrivée permettra à Hozono Global Jairis d'élargir ses options sur les postes extérieurs durant les premiers mois de compétition, grâce à une joueuse qui connaît déjà l'équipe, le staff technique et la dynamique du club, ce qui facilitera son intégration », explique le récent 5e de la Liga Femenina Endesa, également engagé en Eurocup féminine.

Troisième saison en Espagne

Après une première partie de carrière exclusivement en France (Toulouse, Angers, Lattes-Montpellier, Saint-Amand, Nantes et Landerneau), la Rochelaise va donc disputer sa troisième saison consécutive en Espagne. 

Si la première s’est montrée particulièrement réussie avec Saragosse (5,6 points et 1,6 rebond en 20 minutes sur 26 matchs de championnat et d’Euroleague), la suivante avait moins bien débuté à Gran Canaria, ce qui avait conduit à son exfiltration en Chine en début d’année civile.

Après cette parenthèse chinoise particulièrement appréciée, l’internationale française de 3x3 avait donc conclu la saison au club d’Alcantarilla, pour 3,9 points, 1,5 rebond en 19 minutes de moyenne sur 12 matchs. 

La voici de retour en Espagne, avec toujours un œil sur les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. « J’avais Tokyo en tête en 2021, Paris en 2024. Si je veux me motiver à poursuivre le 3x3, il faut que j’aie un objectif, et c’est celui-là. Deux ans, c’est demain », lançait-elle à la FFBB en avril dernier.

Marie Mané

Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa

PTS5,3#135
REB1,8#164
PD1,0#116


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