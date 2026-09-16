Pour la première fois au complet, Saint-Quentin perd en Belgique, tandis que Dijon s’offre Limoges

Courtrai 100-76 Saint-Quentin

Le timing est cocasse. Ce mardi 15 septembre, les Espoirs de Saint-Quentin ont été envoyés au casse-pipe dans un premier tour de Coupe de France à Besançon, qui s’est soldé par une défaite de… 49 points face à un pensionnaire de NM1. À cause de l’inter-saison chaotique subie suite au feuilleton Monaco, le SQBB avait expliqué ne pas être en mesure d’envoyer son équipe première sur ce match de Coupe de France, qu’il avait tenté de reporter, en vain.

Pourtant, 24 heures plus tard, ce sont bien neuf joueurs professionnels de l’effectif qui ont été envoyés en Belgique affronter les “Kortrijk Spurs”, qui ne sont autres que l’équipe de Courtrai. Erick Neal était bien sur le parquet, tout comme Matthew Cleveland et Taevion Kinsey, tout juste arrivés dans le groupe.

Mais le manque d’automatismes s’est fait ressentir. Seulement 10 passes décisives pour 14 ballons perdus pour les hommes de Raphaël Pascual. Après avoir été dans le combat pendant trois quart-temps, les Saint-Quentinois ont cédé dans le dernier quart-temps, perdu 31-17. Il faudra du temps à cette équipe pour se trouver. Mais du temps, elle n’en a pas. La première journée de Betclic ÉLITE arrive dans dix jours. Prochain et troisième match de préparation, ce samedi 19 septembre à Blois.

Les statistiques du match sont à retrouver ici

Les images de la rencontre à Courtrai 🎞️#Ensemble pic.twitter.com/4uMlVIMNOJ — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 16, 2026

Limoges 78-86 Dijon

Il aura fallu attendre quasiment trois semaines de pré-saison pour que le Limoges CSP dispute enfin son premier match à Beaublanc. Avec leur bilan de 2 victoires pour 2 défaites en préparation, les Verts se sont présentés devant leur public dans un match face à Dijon, à trois jours du classique contre Pau-Orthez. Toujours avec son cinq majeur de vétérans (Albicy, Lang, Invernizzi, Ware), il n’y a cette fois pas de victoire au bout. Dans une rencontre avec 31 changements de leader, c’est bien la JDA Dijon qui s’en est sortie, grâce à un dernier quart-temps remporté 23-15.

C’est dans les rangs dijonnais que se trouve le meilleur marqueur de la rencontre (Kregor Hermet avec 15) et la meilleure évaluation (Elwin Ndjock avec 22). Le tout alors que leur leader Shevon Thompson n’était pas sur la feuille de match, tout comme Justin Bibbins. Les hommes de Vincent Dumestre ont bien mieux shooté à 3-points (40% contre 29%) ainsi que sur la ligne des lancers-francs (84% contre 50%). C’est ce qui a fait la différence dans une rencontre serrée, entre deux clubs qui seront sûrement encore en concurrence cette saison.