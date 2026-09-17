L’avenir de Pacôme Dadiet (2,03 m, 21 ans) à New York paraît de plus en plus incertain. À l’approche du training camp, les Knicks ont multiplié les mouvements en recrutant John Konchar (1,96 m, 30 ans), Drew Eubanks, Bruce Brown, Ochai Agbaji et James Wiseman. Une accumulation qui pourrait avoir une conséquence directe pour l’ailier français. La franchise chercherait en effet activement à transférer son ancien premier tour de Draft dans une opération destinée avant tout à alléger sa masse salariale.

Pacôme Dadiet lors de la victoire des @NYKnicks ! 11 POINTS à 80% au tir

3/3 à 3PTS

2 REB 142-103 face à Denver ! pic.twitter.com/GvLBMJZjXi — NBA France (@NBAFRANCE) March 7, 2026

Sélectionné en 25e position de la Draft NBA 2024, Pacôme Dadiet n’est jamais parvenu à s’installer dans la rotation new-yorkaise. Sa troisième saison aux États-Unis pourrait donc finalement se dérouler loin de Manhattan.

Le Français se retrouve directement concerné par la construction de l’effectif des champions NBA en titre. New York dispose déjà de nombreuses solutions sur les ailes, où OG Anunoby, Mikal Bridges (1,98 m, 30 ans) et Josh Hart occupent l’essentiel des minutes. Et l’arrivée de John Konchar réduit encore ses perspectives, sachant que le natif d’Aubagne n’est apparu qu’à 29 reprises sur les parquets de la grande ligue, pour un temps de jeu moyen inférieur à 5 minutes (1,7 point à 33,3% au global).

“If John Konchar is going to make the Knicks roster, then they’ll probably look to trade someone — probably Pacôme Dadiet… That would open up even more flexibility because Konchar’s cap hit is lower than Dadiet’s $2.9 [million].” — @YossiGozlan on how the Knicks could create… pic.twitter.com/JQNGG1ikNN — Knicks Fan TV 🏀🎥📺🏁 (@KnicksFanTv) September 16, 2026

Le dossier dépasse toutefois la simple concurrence sportive. New York doit composer avec les contraintes liées au second apron et cherche à conserver une marge suffisante pour compléter son groupe. Pacôme Dadiet doit toucher un peu moins de 3 millions de dollars cette saison, ce qui en fait l’un des contrats susceptibles d’être transférés sans affaiblir l’équipe.

Une opportunité pour Pacôme Dadiet ?

Il se murmure ainsi que les Knicks privilégient un transfert sans véritable contrepartie salariale, quitte à accompagner Pacôme Dadiet d’un choix de Draft pour convaincre une autre franchise de reprendre son contrat. Ce scénario avait déjà été évoqué ces derniers mois alors que New York cherchait à s’offrir davantage de flexibilité financière.

L’ancien joueur d’Ulm reste sous contrat cette saison, tandis que New York dispose d’une Team Otion pour 2027-2028. Mais la situation actuelle laisse peu de place à un véritable développement aux côtés de Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans). Un nouveau départ pourrait donc apparaître comme une bonne nouvelle pour la franchise, mais aussi pour le joueur.

Pacôme Dadiet (New York Knicks) - Ousmane Dieng (Milwaukee Bucks) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Pacôme Dadiet Ousmane Dieng MJ 29 57 PTS 1,7 7,6 REB 0,9 3,2 PD 0,4 2,4 IN 0,1 0,4 CO 0 0,3

Dans un contexte moins compétitif, et loin de la pression inhérente à Big Apple, Pacôme Dadiet aurait peut être davantage de chances de se révéler. Et de lancer, enfin, sa carrière NBA. Un scénario vécu il y a quelques mois seulement par son compatriote Ousmane Dieng (2,09 m, 23 ans), barré au Thunder avant d’exploser chez les Bucks suite à son transfert. Et une trajectoire que l’on souhaite voir l’ailier prendre rapidement.