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Pacôme Dadiet bientôt poussé vers la sortie chez les Knicks ?

Pacôme Dadiet pourrait quitter les New York Knicks avant le début de la saison. Après avoir ajouté cinq joueurs à leur effectif pour le training camp, les champions NBA chercheraient désormais à transférer le Français afin de libérer de la masse salariale.
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Pacôme Dadiet bientôt poussé vers la sortie chez les Knicks ?

Après cinq nouvelles signatures, les Knicks pourraient se séparer de Pacôme Dadiet pour libérer de la masse salariale.

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images
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L’avenir de Pacôme Dadiet (2,03 m, 21 ans) à New York paraît de plus en plus incertain. À l’approche du training camp, les Knicks ont multiplié les mouvements en recrutant John Konchar (1,96 m, 30 ans), Drew Eubanks, Bruce Brown, Ochai Agbaji et James Wiseman. Une accumulation qui pourrait avoir une conséquence directe pour l’ailier français. La franchise chercherait en effet activement à transférer son ancien premier tour de Draft dans une opération destinée avant tout à alléger sa masse salariale.

Sélectionné en 25e position de la Draft NBA 2024, Pacôme Dadiet n’est jamais parvenu à s’installer dans la rotation new-yorkaise. Sa troisième saison aux États-Unis pourrait donc finalement se dérouler loin de Manhattan.

Le Français se retrouve directement concerné par la construction de l’effectif des champions NBA en titre. New York dispose déjà de nombreuses solutions sur les ailes, où OG Anunoby, Mikal Bridges (1,98 m, 30 ans) et Josh Hart occupent l’essentiel des minutes. Et l’arrivée de John Konchar réduit encore ses perspectives, sachant que le natif d’Aubagne n’est apparu qu’à 29 reprises sur les parquets de la grande ligue, pour un temps de jeu moyen inférieur à 5 minutes (1,7 point à 33,3% au global).

Le dossier dépasse toutefois la simple concurrence sportive. New York doit composer avec les contraintes liées au second apron et cherche à conserver une marge suffisante pour compléter son groupe. Pacôme Dadiet doit toucher un peu moins de 3 millions de dollars cette saison, ce qui en fait l’un des contrats susceptibles d’être transférés sans affaiblir l’équipe.

Une opportunité pour Pacôme Dadiet ?

Il se murmure ainsi que les Knicks privilégient un transfert sans véritable contrepartie salariale, quitte à accompagner Pacôme Dadiet d’un choix de Draft pour convaincre une autre franchise de reprendre son contrat. Ce scénario avait déjà été évoqué ces derniers mois alors que New York cherchait à s’offrir davantage de flexibilité financière.

L’ancien joueur d’Ulm reste sous contrat cette saison, tandis que New York dispose d’une Team Otion pour 2027-2028. Mais la situation actuelle laisse peu de place à un véritable développement aux côtés de Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans). Un nouveau départ pourrait donc apparaître comme une bonne nouvelle pour la franchise, mais aussi pour le joueur.

Pacôme Dadiet (New York Knicks) - Ousmane Dieng (Milwaukee Bucks) · NBA 2025-2026

Pacôme DadietOusmane Dieng
MJ2957
PTS1,77,6
REB0,93,2
PD0,42,4
IN0,10,4
CO00,3

Dans un contexte moins compétitif, et loin de la pression inhérente à Big Apple, Pacôme Dadiet aurait peut être davantage de chances de se révéler. Et de lancer, enfin, sa carrière NBA. Un scénario vécu il y a quelques mois seulement par son compatriote Ousmane Dieng (2,09 m, 23 ans), barré au Thunder avant d’exploser chez les Bucks suite à son transfert. Et une trajectoire que l’on souhaite voir l’ailier prendre rapidement.

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