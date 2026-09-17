« Depuis de nombreux mois, nous observons attentivement l’évolution et le développement du SCABB. » Restée à distance du « psychodrame médiatique » sur le nom du club sud-ligérien durant l'été, qu’elle considère comme une « illustration anecdotique », la municipalité d’Andrézieux-Bouthéon est sortie du silence. Le maire François Driol a réagi par la voie d’un communiqué de presse ce mercredi après-midi, actant la fin d’une union qui fêtait tout juste ses deux ans.

« Nous respectons les ambitions et les choix arrêtés par la direction du club. Ce ne sont pas les nôtres. C’est pourquoi, aujourd’hui, au regard de cette stratégie nouvelle et à l’aube de la nouvelle saison, nous prenons la décision de nous retirer de l’Union SCABB », dévoile publiquement l’édile à l’encontre du club sud-ligérien.

Une organisation trop tournée vers Saint-Chamond et Saint-Etienne ?

« L’union devait faire la force. Hélas, il apparaît aujourd’hui que ce projet auquel nous avons voulu croire et que nous avons soutenu, s’est progressivement et très sensiblement éloigné de notre territoire, de ses fondements et de ses objectifs initiaux », précise François Driol, qui avance l’argument de ne plus être au centre du projet, construit autour d’une ambition sportive partagée et dans le respect des identités respectives de l’ABLS et du SCBVG.

« Les perspectives du SCABB, ses projets immobiliers et son organisation se projettent et s’implantent, quasiment intégralement, à Saint-Chamond, à Saint-Etienne et dans les installations de Saint-Etienne Métropole », ajoute le maire, qui apporte ostensiblement son soutien à Andrézieux-Bouthéon Loire Sud, le club originel d’Andrézieux-Bouthéon auquel appartiennent initialement les droits sportifs de la Nationale 1.



Pour que le SCABB prenne vie, l'ABLS avait alors renoncé à son objectif de monter en deuxième division pour laisser cette place à Saint-Chamond en 2024. L’objectif était ainsi de construire un centre de formation du basket professionnel autour d’Andrézieux-Bouthéon et de faire de Saint-Chamond, déjà en ELITE 2, le club de haut niveau du Sud de la Loire.

Un sacrifice sportif qui ne trouve sans doute plus sa contrepartie aujourd’hui depuis que le SCABB développe son projet de SCABB Valley, complexe de 5 000 m² mêlant infrastructures sportives - dont… un centre de formation - espace loisirs et projets immobiliers autour de l'Aréna de Saint-Chamond. La première pierre a été posée en juillet 2026.

Quelles conséquences ?

Ce retrait se manifeste par la fin des subventions versées par la mairie d’Andrézieux-Bouthéon à l’association qui gère le SCABB Lab, l’équipe réserve du SCABB en NM1, ainsi que les Espoirs et les U18 Élite. Soit un manque à gagner qui se situe autour de 120 000 euros.

« Nous espérons sincèrement que le rapprochement engagé avec Saint-Etienne Métropole (dont nous sommes partie intégrante) permettra au SCABB de franchir un nouveau palier. Nous serons vigilants à ce que le soutien de Saint-Etienne Métropole (SEM) s’inscrive dans une approche garantissant l’intérêt général et la bonne utilisation des deniers publics », précise la municipalité d'Andrézieux-Bouthéon, toujours « disposée à participer aux nécessaires échanges liés à la mise en place d’une nouvelle organisation ».

Directement visée par cette perte de subvention, l’association Union SCABB, « prend acte » de cette décision et déplore auprès du journal Le Progrès une « décision unilatérale, soudaine et son timing qui intervient le 16 septembre alors que les budgets sont construits depuis près de cinq mois pour répondre aux exigences des instances fédérales. »

Si cela ne remet en cause ni l’existence ni le fonctionnement de l’association, plusieurs questions restent en suspens dont celle du lieu où le SCABB Lab évoluera cette saison, alors que les premiers matchs de la saison sont programmés au palais des sports d’Andrézieux-Bouthéon.