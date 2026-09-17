Monaco « reste positif » après son deuxième passage devant le CNOSF

L'AS Monaco Basketball veut encore croire à son engagement en Nationale 1 masculine (NM1). Après avoir été reçu une nouvelle fois par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ce mercredi, le club de la Principauté estime avoir répondu aux interrogations ayant conduit le Bureau fédéral de la FFBB à refuser son admission dans le championnat le samedi 12 septembre. Le dossier est désormais entre les mains du conciliateur, à la veille du début de la saison de NM1.

Monaco continue pendant ce temps de se préparer sur le terrain. Selon L'Équipe, neuf joueurs s'entraînent sous les ordres de Sergii Gladyr, sans encore savoir s'ils pourront effectivement débuter la compétition.

Monaco assure avoir répondu aux réserves de la FFBB

Lors de sa décision du 12 septembre, la Fédération avait suivi l'avis défavorable de sa Commission de contrôle de gestion. Celle-ci estimait notamment que Monaco n'avait pas constitué un dossier permettant de justifier suffisamment « la sincérité et la fiabilité de la situation financière de la société ».

C'est précisément sur ces différents points que le club estime avoir apporté de nouveaux éléments lors de son passage devant le CNOSF.

« J'ai répondu à toutes les questions et apporté toutes les réponses appropriées à tous les doutes qui furent mentionnés dans la décision du Bureau fédéral du 12 septembre, pièces comptables et attestation du commissaire aux comptes à l'appui », a indiqué à BeBasket l'avocat du club Xavier Le Cerf.

Les dirigeants monégasques étaient accompagnés de spécialistes afin de détailler aussi bien les comptes de la saison passée que les projections financières du nouvel exercice.

« Avec les experts-comptables, nous avons apporté tous les éléments manquants et tout explicité sur l'exercice 2025-2026 comme sur le prévisionnel 2026-2027. »

Selon nos informations, le club compterait déjà trois millions d'euros de trésorerie sur ses comptes bancaires. De quoi voir venir pour se lancer en Nationale 1.

La recommandation du conciliateur désormais attendue

La balle est maintenant dans le camp du conciliateur du CNOSF. Celui-ci doit formuler une proposition de conciliation que les différentes parties seront ensuite amenées à examiner.

Monaco espère obtenir une recommandation favorable susceptible d'amener la Fédération à revoir sa position. « Je reste positif et persuadé que la situation totalement assainie du club, son nouveau projet et l'intérêt supérieur du basket français primeront sur toute autre considération et que la FFBB accueillera équitablement avec bonheur AS Monaco Basket en NM1 », poursuit Xavier Le Cerf.

Le calendrier impose désormais une décision rapide. La saison régulière de Nationale 1 doit débuter ce vendredi 18 septembre, alors que Monaco reste pour l'heure sans certitude sur sa participation. Après un premier passage devant le CNOSF cet été dans le dossier de son exclusion des compétitions professionnelles, l'ASM joue cette fois son avenir immédiat en troisième division.