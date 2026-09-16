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Adrien Moerman à la découverte d’un nouveau championnat étranger

Suisse - À 38 ans, Adrien Moerman va aller à la découverte de la Suisse, puisqu'il a signé avec le Fribourg Olympic Basket selon nos informations.
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Résumé
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Adrien Moerman à la découverte d’un nouveau championnat étranger

Moerman la saison dernière

Crédit photo : Sébastien Grasset
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Après l’Espagne, la Turquie, la Russie et même Taïwan, Adrien Moerman (2,02 m, 38 ans) va connaître un nouveau championnat étranger. Mais bien moins lointain cette fois. Selon nos informations, celui qui évoluait avec la Chorale de Roanne la saison dernière va traverser la frontière pour signer avec le club suisse de Fribourg. Le double vainqueur de l’EuroLeague va s’engager avec le champion de Suisse jusqu’à la fin du mois de décembre 2026. Un renfort de prestige pour le club helvète.

La signature de Moerman en Suisse constitue une belle opportunité pour les deux parties. Le natif de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) cherchait un point de chute après son expérience fructueuse de deux mois avec la Chorale (11 points et 6 rebonds de moyenne). Il était l’un des plus gros JFL encore sur le marché, malgré ses 38 ans. De son côté, Fribourg cherchait un cadre d’expérience pour aborder son début de saison nationale et sa campagne européenne (FIBA Europe Cup).

Un gros calibre pour le championnat suisse

Passé par le FC Barcelone, l’Efes Istanbul ou encore l’AS Monaco, l’intérieur apporte un CV XXL. Son bras armé à trois points et son impact au rebond restent des atouts précieux. Ce contrat court jusqu’en décembre lui permet de se maintenir en forme tout en gardant une porte ouverte pour un retour en France ou ailleurs en hiver.

Adrien Moerman

  • Poste : Ailier fort
  • Taille : 202 cm
  • Âge : 38 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Roanne

Stats 2025-2026 / ELITE 2

PTS10,9#61
REB5,9#23
PD1,4#137

Pour le Fribourg Olympic, attirer un joueur du calibre de Moerman est une belle mise en lumière. Le club suisse prépare un automne très chargé entre les joutes nationales — pour tenter d’aller chercher son 7e titre de champion de Suisse sur les 8 dernières années — et la FIBA Europe Cup. L’expérience de l’ex-international français (12 sélections) sera capitale pour encadrer les jeunes talents du groupe fribourgeois. Il y retrouvera notamment le vice-champion d’Europe U19 avec la France et ancien joueur du Portel, Izan Le Meut.

L’ancien joueur de Limoges et Orléans arrive physiquement affûté et motivé à l’idée de relever ce défi suisse. Si les derniers détails administratifs doivent encore être réglés, la signature est imminente, et l’officialisation devrait arriver. Adrien Moerman devrait fouler très vite les parquets sous ses nouvelles couleurs. Premier match de championnat suisse le 27 septembre.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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