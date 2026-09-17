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ITW Antoine Eïto, avant sa 21e saison : « On nous voit souvent comme des machines »

À 38 ans, Antoine Eïto s’apprête à entamer une 21e saison professionnelle. Le meneur de Boulazac se confie longuement sur l’arrivée de Patrick Beverley, sa relation privilégiée avec Alexandre Ménard, les raisons de sa prolongation, la disparition de Monaco et une passion qui l’éloigne encore de la retraite.
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ITW Antoine Eïto, avant sa 21e saison : « On nous voit souvent comme des machines »

Antoine Eïto va entamer sa 21e saison sous les couleurs de Boulazac.

Crédit photo : Boulazac Basket Dordogne

Antoine Eïto ne devait initialement passer que quelques semaines en Dordogne. Arrivé à Boulazac en novembre 2025 pour répondre à l’appel d’Alexandre Ménard, après avoir quitté Antibes avec le besoin de souffler, le double champion de France a finalement accompagné le BBD jusqu’au terme de la saison.

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Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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