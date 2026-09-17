Accueil Betclic ELITE ITW Antoine Eïto, avant sa 21e saison : « On nous voit souvent comme des machines »

ITW Antoine Eïto, avant sa 21e saison : « On nous voit souvent comme des machines »

À 38 ans, Antoine Eïto s’apprête à entamer une 21e saison professionnelle. Le meneur de Boulazac se confie longuement sur l’arrivée de Patrick Beverley, sa relation privilégiée avec Alexandre Ménard, les raisons de sa prolongation, la disparition de Monaco et une passion qui l’éloigne encore de la retraite.