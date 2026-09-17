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Un champion d’Eurocup avec la JL Bourg dans les pas de Jean-Marc Pansa en Azerbaïdjan

Adversaire de Nanterre au premier tour de la Basketball Champions League, le BC Sabah met la main sur Tajuan Agee. C’est la deuxième fois que le club azerbaïdjanais pioche parmi les anciens intérieurs de la JL Bourg, un an après Jean-Marc Pansa.
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Résumé
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Un champion d’Eurocup avec la JL Bourg dans les pas de Jean-Marc Pansa en Azerbaïdjan
Vainqueur de l'Eurocup avec Bourg, Tajuan Agee file en Azerbaïdjan.
Crédit photo : Florentin Bruere
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Justin Tillman, Gerry Blakes, Mike Ertel II… et désormais Tajuan Agee ! Voilà quatre anciens du championnat de France qui évolueront la saison prochaine au BC Sabah. Le club azerbaïdjanais, qui évoluera également en Basketball Champions League, a annoncé ce lundi la signature du dernier cité, jusqu’à la fin de la saison.


L’intérieur étatsunien (2,03 m, 28 ans) sort d’une saison particulièrement intense. Celle-ci a démarré à Gravelines-Dunkerque, là où il sortait d’une deuxième saison réussie avec le BCM (11,2 points, 5,4 rebonds, 2,1 passes décisives en 25 minutes en 2024-2025), avant sa promotion à la JL Bourg en novembre.

Le natif de Chicago a pleinement exploité sa fenêtre de tir en Eurocup en remportant le titre avec l’escouade de Frédéric Fauthoux tout en brillant sur le plan individuel (6,5 points à 54 % aux tirs, 3,2 rebonds en 13 minutes en coupe d’Europe). 

Tajuan Agee (Gravelines) - Tajuan Agee (Bourg-en-Bresse) · Betclic ELITE 2024-2025

Tajuan AgeeTajuan Agee
MJ2919
PTS11,26
REB5,43,3
PD2,11,4
IN1,10,7
CO0,40,1

Dans le groupe de Nanterre en BCL


En Azerbaïdjan, Tajuan Agee succède à l’international français Jean-Marc Pansa, parti cet été du côté de Murcie. Après trois années en Betclic ELITE, l’Américain reprend donc ses valises, lui qui a déjà connu la Bulgarie, Israël, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne. 

Mais il reviendra en France le 9 décembre prochain lors d’un déplacement sur le terrain de Nanterre 92, son adversaire au premier tour de BCL, dans le groupe A. Où figurent également le Rytas Vilnius, tenant du titre, et l’ambitieux club turc de Trabzonspor.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher

Tajuan Agee a-t-il bien fait de quitter la France pour le projet du BC Sabah ?

  • Oui
  • Non

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