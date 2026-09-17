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Après l’affaire Kawhi Leonard, le nouveau deal de LeBron James interroge

LeBron James se retrouve au cœur d’interrogations sur le salary cap après la révélation de son contrat de 15 millions de dollars avec Polymarket, alors que son salaire aux Philadelphia 76ers ne dépassera pas 3,9 M$cette saison. Une situation qui rappelle, avec certaines différences à ce stade, l’affaire Kawhi Leonard récemment sanctionnée par la NBA.
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Après l’affaire Kawhi Leonard, le nouveau deal de LeBron James interroge

Le contrat de LeBron James avec Polymarket relance les questions sur le salary cap en NBA, peu après les sanctions infligées à Kawhi Leonard.

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images
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La NBA vient à peine de refermer le dossier Kawhi Leonard que celui de LeBron James (2,03 m, 41 ans) alimente déjà les discussions outre-Atlantique. La superstar des Philadelphia 76ers a en effet conclu un accord d’un montant de 15 millions de dollars avec la plateforme de prédictions Polymarket, après avoir accepté cet été un contrat NBA de deux ans et 8 M$. Soulevant une fois de plus la question d’un potentiel contournement du salary cap.

Le rapprochement est en effet tentant. LeBron James touchera seulement 3,88 millions de dollars en 2026-2027, après avoir privilégié une équipe capable de jouer le titre plutôt qu’une rémunération beaucoup plus importante. Quelques semaines plus tard, son nouvel accord commercial lui rapporte presque quatre fois son salaire annuel en NBA.

C’est précisément cette différence entre rémunération sportive et revenus extérieurs qui a poussé l’insider NBA Brett Siegel (ClutchSports) à s’interroger sur les conséquences d’un tel montage, même s’il ne considère pas l’accord actuel comme contraire au règlement.

« À ma connaissance, cela n’interfère avec aucune règle de la convention collective, mais à l’avenir, ces accords parallèles pourraient directement conduire à des contrats plus petits pour aider à libérer de la masse salariale, ce qui, en théorie, ressemble à un contournement du salary cap », a-t-il écrit.

L’hypothèse évoquée est simple : un joueur pourrait accepter volontairement une importante réduction salariale auprès d’une franchise s’il sait qu’un contrat publicitaire indépendant compensera une partie de la somme abandonnée. Le problème réglementaire apparaîtrait notamment si la franchise intervenait directement ou indirectement dans l’obtention de ces revenus.

C’est justement ce que la NBA a reproché aux Los Angeles Clippers. À l’issue de son enquête sur Kawhi Leonard, la ligue a conclu que la franchise avait facilité plusieurs contrats publicitaires entre son joueur et des entreprises avec lesquelles elle entretenait des relations commerciales. Les Clippers ont notamment perdu cinq choix de premier tour de Draft et reçu une amende de 30 millions de dollars.

Le cas LeBron James est donc, en l’état actuel des informations disponibles, très différent. Partenaire officiel de la NHL et de la MLB, Polymarket ne semble en revanche n’avoir aucune relation commerciale avec la NBA ou les Sixers, bien que des négociations existent entre la firme et la grande ligue.

L’accord de LeBron James, qui prévoit que le natif de l’Ohio endosse un rôle d’ambassadeur de la marque et se limite à des actions promotionnelles sur le foot U.S., ne constitue donc pas, à ce stade, un nouveau dossier Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans). Il illustre en revanche une zone que la NBA pourrait devoir surveiller : celle de stars capables de renoncer à plusieurs millions de dollars de salaire tout en générant parallèlement des revenus commerciaux très supérieurs à leur contrat sportif. Une situation qui poserait problème dans le cas où ces accords seraient initiés ou facilités par leur franchise. Ce qui ne semble pas être le cas à ce stade concernant LBJ.

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