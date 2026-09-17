Qualifications BCL : Fribourg et Genève éliminés, Cholet attend son dernier adversaire

Fribourg Olympic et les Lions de Genève ne disputeront pas la saison régulière de la Basketball Champions League. Les deux clubs suisses ont été éliminés lors des premiers tours des qualifications organisées à Samokov, en Bulgarie. Ce mercredi, Fribourg s’est incliné contre Batumi (85-86), tandis que Genève a été battu par le SL Benfica (78-87).

Les qualifications de la BCL doivent attribuer les deux dernières places pour la saison régulière. Le vainqueur du premier tournoi intégrera le groupe C, tandis que celui du second rejoindra Cholet, l’Hapoel Holon et le Spartak Subotica dans le groupe F.

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Qualifications BCL : Fribourg éliminé d’un point

Fribourg Olympic a quitté la compétition dès son entrée en lice. Le club suisse a perdu son quart de finale contre le BC Batumi 2010 (85-86), ce mercredi soir, malgré les 14 points et 15 rebonds (pour 30 d'évaluation) du pivot français Izan Le Meut (2,14 m, 22 ans).

Le représentant géorgien retrouvera le CSM CSU Oradea en demi-finales. Le club roumain a obtenu sa qualification en dominant l’AEK Larnaca (95-87).

L’autre demi-finale opposera Salon Vilpas aux Bakken Bears. La formation finlandaise a éliminé Patrioti Levice (90-87), tandis que les champions danois ont écarté Landstede Hammers (89-78).

Les deux demi-finales seront disputées le vendredi 18 septembre. La finale du premier tournoi est programmée au dimanche 20 septembre, avec une place dans le groupe C aux côtés de l’AEK Athènes, Falco Szombathely et des Antwerp Giants.

Les Lions de Genève battus par Benfica

Engagés dans le deuxième tournoi de qualification, les Lions de Genève ont été éliminés par Benfica (78-87). Le club portugais affrontera RASTA Vechta en quarts de finale après la victoire de la formation allemande contre Denizli (101-98).

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Manchester Basketball a signé la principale surprise du premier tour en éliminant Würzburg (74-73). Il s’agit de la première victoire d’un club britannique dans les qualifications de la Basketball Champions League.

Manchester retrouvera Rio Breogan en quarts de finale ce jeudi. Le club espagnol a largement dominé le Rilski Sportist (126-80) pour poursuivre son parcours.

Les deux autres affiches opposeront le VEF Riga à Dziki Warszawa et Promitheas Patras à Manisa. Riga a battu Landau (105-88), tandis que Dziki Warszawa a inscrit 116 points contre Opava (116-99).

Cholet Basket connaîtra son adversaire dimanche

Cholet Basket est directement concerné par le deuxième tournoi de qualification. Son vainqueur complétera le groupe F de la saison régulière, déjà composé de Cholet, de l’Hapoël Holon et du Spartak Office Shoes.

Les quatre quarts de finale se disputeront ce jeudi. Les demi-finales auront lieu samedi 19 septembre, avant la finale prévue dimanche 20 septembre à Samokov.

La saison régulière de Basketball Champions League débutera le 6 octobre 2026. Les 32 participants seront répartis dans huit groupes de quatre équipes.