En quelques jours, la JL Bourg a perdu l’un de ses espoirs pour la saison et l’une de ses recrues majeures de l’intersaison. A une semaine de la reprise de la Betclic Elite, le club de l’Ain signale la blessure de son arrière Hugo Robineau, et son absence pour une durée de cinq à six semaines.

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Blessé au pied samedi face à l’Hapoel Jérusalem à Vilnius, Hugo Robineau sera indisponible pour une durée estimée de 5 à 6 semaines.



Le club ne fera pas appel à un pigiste médical durant son absence.



Bon rétablissement Hugo !#WeRedy pic.twitter.com/mWnv7yKMeG — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) 17 septembre 2026

Sa blessure remonte à samedi dernier, lors de la défaite face à l’Hapoel Jérusalem sur le terrain de Vilnius (80-87). Il souffre d’une blessure musculaire au pied.

Un premier coup d’arrêt pour l’ancien joueur de Boulazac, qui nous disait fin août : « J’ai bossé tout l’été en conséquence pour être prêt pour cette saison, qui est importante pour moi. Sortir de ma zone de confort faisait partie de l’objectif en signant ici. Ce n’est jamais facile, mais cela pousse souvent vers de bonnes choses et fait ressortir le meilleur de soi. Je pense que c’est ce dont j’avais besoin. J’ai envie de donner une autre dimension à ma carrière, et cela passe par Bourg-en-Bresse. »

Pas de remplaçant médical attendu

Dans son communiqué, la Jeu indique qu’elle ne fera pas appel à un pigiste médical pour le remplacer durant son absence. La ligne arrière composée d’Assemian Moulare, Tyson Walker, Trey Woodbury et Antony Labanca se partagera donc les responsabilités, en Betclic Elite comme en Eurocup.

La JL Bourg terminera sa préparation par un déplacement à Athènes pour jouer contre le Panathinaïkos au Pavlos Giannakopoulos Tournament, ce vendredi, avant de lancer sa saison de Betclic Elite le samedi 26 septembre à Saint-Quentin.