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Hugo Robineau va manquer le début de saison, pas de remplaçant attendu à la JL Bourg

Blessé au pied samedi dernier face à l’Hapoel Jérusalem, Hugo Robineau doit repousser ses débuts officiels avec la JL Bourg d’environ six semaines. Il n’y aura pas de pigiste pour le remplacer.
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Hugo Robineau va manquer le début de saison, pas de remplaçant attendu à la JL Bourg
Hugo Robineau contraint de repousser ses débuts avec la JL Bourg.
Crédit photo : Jacques Cormarèche
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En quelques jours, la JL Bourg a perdu l’un de ses espoirs pour la saison et l’une de ses recrues majeures de l’intersaison. A une semaine de la reprise de la Betclic Elite, le club de l’Ain signale la blessure de son arrière Hugo Robineau, et son absence pour une durée de cinq à six semaines.

Sa blessure remonte à samedi dernier, lors de la défaite face à l’Hapoel Jérusalem sur le terrain de Vilnius (80-87). Il souffre d’une blessure musculaire au pied. 

Un premier coup d’arrêt pour l’ancien joueur de Boulazac, qui nous disait fin août : « J’ai bossé tout l’été en conséquence pour être prêt pour cette saison, qui est importante pour moi. Sortir de ma zone de confort faisait partie de l’objectif en signant ici. Ce n’est jamais facile, mais cela pousse souvent vers de bonnes choses et fait ressortir le meilleur de soi. Je pense que c’est ce dont j’avais besoin. J’ai envie de donner une autre dimension à ma carrière, et cela passe par Bourg-en-Bresse. »

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Pas de remplaçant médical attendu

Dans son communiqué, la Jeu indique qu’elle ne fera pas appel à un pigiste médical pour le remplacer durant son absence. La ligne arrière composée d’Assemian Moulare, Tyson Walker, Trey Woodbury et Antony Labanca se partagera donc les responsabilités, en Betclic Elite comme en Eurocup.

La JL Bourg terminera sa préparation par un déplacement à Athènes pour jouer contre le Panathinaïkos au Pavlos Giannakopoulos Tournament, ce vendredi, avant de lancer sa saison de Betclic Elite le samedi 26 septembre à Saint-Quentin.

Bourg-en-Bresse

Prochains matchs

DateMatch
26/09/2026Saint-Quentin - Bourg-en-Bresse
30/09/2026Napoli Basketball - Bourg-en-Bresse
03/10/2026Bourg-en-Bresse - Chalon
06/10/2026Bourg-en-Bresse - Tofas Bursa
10/10/2026Boulazac - Bourg-en-Bresse
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