Le mardi 29 septembre 2026 à 21h10, les téléspectateurs de France 2 découvriront une autre facette de Tony Parker sur le petit écran. L’ancienne star NBA sera l’invité de la 34e émission de « Rendez-vous en terre inconnue », l’une des émissions phares du paysage audiovisuel français.

Direction l’Angola

Il y a plusieurs mois, le patron de l’ASVEL s'est envolé pour l'Angola les yeux bandés au bras de l'animatrice Laury Thilleman. Une aventure humaine hors norme aux portes du Namibe, le plus vieux désert du monde, chez les Ovakuvale. Un peuple d’éleveurs semi-nomades, qui représente moins de 1 % de la population du pays.

En partageant le quotidien de leurs hôtes, Laury Thilleman et Tony Parker vont mesurer la rudesse de cette vie au rythme du ciel, de la terre et des troupeaux ainsi que la bienveillance d’une communauté solidaire. Une expérience qui a profondément marqué l’ancien basketteur, qui venait de perdre son père et n’a pas pu avoir de nouvelles de ses deux garçons, Josh (12 ans) et Liam (10 ans), pendant le tournage.

Entre deux rencontres de Betclic Elite et EuroLeague

Après la diffusion de l’épisode du 29 septembre, Tony Parker répondra aux questions de Frédéric Lopez avec Laury Thilleman dans « Retour de terre inconnue » aux alentours de 22h50.

Le lendemain, mercredi 30 septembre, le président-coach de l’ASVEL dirigera un match d’EuroLeague sur le parquet du Panathinaïkos Athènes, trois jours après son entrée en lice en Betclic Elite à Cholet.