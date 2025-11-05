Tony Parker rend un dernier hommage à son père : « Tu resteras pour toujours notre légende »

Voilà bientôt un mois que Tony Parker Senior s’en est allé. Une figure aimée du basket français pour sa bienveillance et son élégance. Le basketteur américain, passé par Denain, Rouen ou encore Dieppe, est décédé à 70 ans, un décès « brutal et inattendu » selon le communiqué transmis par la famille. Les hommages ont été nombreux dans le monde du basket.

Deux cérémonies

Concernant l’hommage physique, ils ont eu lieu à deux endroits différents, marquants dans la vie du père de Tony, TJ et Pierre Parker : à Chicago, là où il est né et reposera désormais, et à Denain, « là où sa légende du basket français est née » pour un dernier hommage avec les proches de la famille. Plus de 300 personnes étaient réunies, dont de grands noms du basket français selon La Voix du Nord. « Deux villes, deux histoire, une seule âme » comme l’a joliment formulé Tony Parker dans un post Instagram pour rendre un dernier hommage à son père. Celui-ci a relaté ces événements et l’émotion qui l’a traversé pendant ceux-ci :

« Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Mon père m’a tout appris. Sauf à vivre sans lui. Il disait souvent : “Everywhere I go, my children go.” Et c’est vrai. Parce que pour lui, la famille passait avant tout. Toujours en costume trois pièces, toujours élégant, toujours avec ce sourire qui laissait une trace partout où il passait… T-Money, tu resteras à jamais un homme de passion, de transmission, de cœur, et avant tout, un homme qui aimait la vie ❤️ Merci à ma famille, mes amis et à tous ceux qui ont été là pour l’honorer comme il le méritait. Tu resteras pour toujours notre légende. »

La disparition de Tony Parker Senior marque une perte immense pour son fils, pour la famille, pour le basket français et pour tous ceux qu’il a inspirés. Mais, à travers les mots puissants de son fils, on lit aussi l’élan d’un héritage qui ne s’éteint pas : celui d’un homme qui a transmis plus que du talent — des convictions, une passion, une force.

Tony Parker, dans sa douleur, a offert un hommage sincère et profond à son père — celui d’un enfant désormais adulte qui salue son ancien coach, son pilier, et entend marcher sur la route qu’il lui a tracée.