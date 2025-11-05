Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
France

Tony Parker rend un dernier hommage à son père : « Tu resteras pour toujours notre légende »

Autres - Tony Parker Senior a été inhumé à Chicago, puis une dernière cérémonie a eu lieu en son honneur à Denain, club important dans son histoire en France. Son fils Tony lui a rendu un dernier vibrant hommage dans un post Instagram.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tony Parker rend un dernier hommage à son père : « Tu resteras pour toujours notre légende »

Tony Parker Senior et son fils Tony

Crédit photo : Hervé Bellenger / IS / FFBB

Voilà bientôt un mois que Tony Parker Senior s’en est allé. Une figure aimée du basket français pour sa bienveillance et son élégance. Le basketteur américain, passé par Denain, Rouen ou encore Dieppe, est décédé à 70 ans, un décès « brutal et inattendu » selon le communiqué transmis par la famille. Les hommages ont été nombreux dans le monde du basket.

LIRE AUSSI

Deux cérémonies

Concernant l’hommage physique, ils ont eu lieu à deux endroits différents, marquants dans la vie du père de Tony, TJ et Pierre Parker : à Chicago, là où il est né et reposera désormais, et à Denain, « là où sa légende du basket français est née » pour un dernier hommage avec les proches de la famille. Plus de 300 personnes étaient réunies, dont de grands noms du basket français selon La Voix du Nord. « Deux villes, deux histoire, une seule âme » comme l’a joliment formulé Tony Parker dans un post Instagram pour rendre un dernier hommage à son père. Celui-ci a relaté ces événements et l’émotion qui l’a traversé pendant ceux-ci :

« Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Mon père m’a tout appris. Sauf à vivre sans lui. Il disait souvent : “Everywhere I go, my children go.” Et c’est vrai. Parce que pour lui, la famille passait avant tout. Toujours en costume trois pièces, toujours élégant, toujours avec ce sourire qui laissait une trace partout où il passait…

T-Money, tu resteras à jamais un homme de passion, de transmission, de cœur, et avant tout, un homme qui aimait la vie ❤️ Merci à ma famille, mes amis et à tous ceux qui ont été là pour l’honorer comme il le méritait. Tu resteras pour toujours notre légende. »

La disparition de Tony Parker Senior marque une perte immense pour son fils, pour la famille, pour le basket français et pour tous ceux qu’il a inspirés. Mais, à travers les mots puissants de son fils, on lit aussi l’élan d’un héritage qui ne s’éteint pas : celui d’un homme qui a transmis plus que du talent — des convictions, une passion, une force.

Tony Parker, dans sa douleur, a offert un hommage sincère et profond à son père — celui d’un enfant désormais adulte qui salue son ancien coach, son pilier, et entend marcher sur la route qu’il lui a tracée.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Denain
Denain
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Le Mans à deux doigts de réussir un come-back chez le Benfica Lisbonne
France
00h00Tony Parker rend un dernier hommage à son père : « Tu resteras pour toujours notre légende »
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
Pro Basketball Manager
Europe
00h00Pro Basketball Manager 2026 sort le 17 novembre : J-12 avant la nouvelle saison du coach virtuel
Équipe de France
00h00Jean-Aimé Toupane quitte ses fonctions au Pôle France pour se consacrer uniquement à l’équipe de France
ELITE 2
00h00Lien Phillip, le basketteur qui voulait devenir pêcheur : « Waouh, je n’en avais jamais parlé aussi profondément… »
EuroCup
00h00Adam Mokoka, défenseur d’élite : « Il peut largement jouer au niveau supérieur ! »
NM1
00h00Le SCABB Lab privé de son capitaine pour plusieurs semaines
LF2
00h00[Vidéo] Le buzzer beater plus que douteux accordé à la SIG, une réclamation posée
ELITE 2
00h00L’histoire d’amour continue entre Andy Thornton-Jones et Poitiers : prolongation de contrat signée
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
1 / 0