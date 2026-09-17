Léo Westermann s'entraîne avec un club de Liga Endesa en attendant de retrouver un contrat

Après une saison à Saint-Jacques-de-Compostelle, Léo Westermann reste pour le moment en Galice. Libre depuis son départ d’Obradoiro, le meneur français participe depuis le 20 août aux entraînements du Leyma Básquet Coruña, qui prépare son retour en Liga Endesa.

La présence de l’ancien international français à La Corogne avait été officialisée le 24 août. Le Leyma l’avait intégré à sa préparation afin de compléter son groupe, alors amputé de plusieurs internationaux retenus avec leurs sélections. Carlos Taboada, Eric del Castillo et Ouwa Camara avaient également rejoint temporairement l’effectif de Carles Marco dans ce cadre.

Léo Westermann poursuit les entraînements avec La Corogne

Initialement arrivé pour quelques jours, Léo Westermann est toujours présent près d’un mois plus tard. Il a notamment participé aux rencontres de préparation de La Corogne et figurait encore dans le groupe lors du tournoi disputé à Burgos le week-end dernier (6 minutes de jeu contre Burgos puis Bilbao).

Cette collaboration permet à l'Alsacien de rester en condition en attendant une nouvelle opportunité. Carles Marco avait expliqué la situation dans La Voz de Galicia sans ambiguïté début septembre : « Il avait besoin de s’entraîner et nous avions besoin de joueurs pour la préparation. Nous essayons de faire en sorte qu’il soit en pleine forme, au cas où une équipe se présente. » L’entraîneur précisait parallèlement que son club disposait déjà de ses 12 contrats pour la saison.

Sa présence prolongée permet donc surtout à Westermann de poursuivre sa préparation dans un environnement de Liga Endesa, sans qu’une signature au Leyma Básquet Coruña soit actée à ce stade.

Une nouvelle étape galicienne après la montée avec Obradoiro

Léo Westermann sort d’une saison importante avec le voisin Obradoiro. Titulaire lors des 32 rencontres de Primera FEB qu’il a disputées, il a tourné à 10,9 points, 5 passes décisives, 2,5 rebonds et 1,1 interception de moyenne. Il a surtout participé au titre de champion et au retour direct du club de Saint-Jacques-de-Compostelle en Liga Endesa.

Malgré cette montée, Obradoiro a choisi de ne pas poursuivre avec lui pour la saison 2026-2027. Son départ a été acté début juillet avec ceux de plusieurs autres membres de l’effectif champion de Primera FEB.

Après Fuenlabrada en 2024-2025 puis Obradoiro la saison passée, Léo Westermann reste ainsi en Espagne pour préparer la suite de sa carrière. Pour l’heure, celle-ci passe par les entraînements de La Corogne, sans engagement contractuel avec le promu galicien.