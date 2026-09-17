Kawhi Leonard a snobé deux cadors NBA pour rejoindre les Raptors

Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) avait d’autres possibilités avant de revenir à Toronto. Alors que son transfert des Los Angeles Clippers vers les Raptors est désormais officiel, Shams Charania a révélé que Detroit et Minnesota avaient également tenté de récupérer l’ailier. Les deux franchises étaient même prêtes à lui proposer une prolongation, mais le septuple All-Star a préféré retrouver l’équipe avec laquelle il avait remporté le titre NBA en 2019.

Kawhi Leonard is a fan of his new Raptors jersey 🔥 pic.twitter.com/8lNNxkf5nV — TSN (@TSN_Sports) September 16, 2026

Les Pistons et les Timberwolves faisaient donc partie des prétendants avant l’accord conclu entre Los Angeles et Toronto. À un an du terme de son contrat, Kawhi Leonard était toutefois en position de force pour décider de son prochain point de chute.

« C’est un choix complètement lié à la question de son héritage », a expliqué Shams Charania sur TSN. Toronto représentait en effet un cas particulier. The Klaw n’y a passé qu’une saison, en 2018-2019, mais celle-ci s’était achevée par le premier titre NBA de l’histoire des Raptors. Élu MVP des Finales, l’ancien coéquipier de Tony Parker aux Spurs avait ensuite quitté le Canada pour rejoindre les Clippers lors de la free agency.

DONE DEAL 🦖 The Clippers and Raptors have agreed to complete the trade sending Kawhi Leonard to Toronto, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/6VwXwIrOJk — Sportsnet (@Sportsnet) September 14, 2026

« Je ne voulais pas porter mille maillots »

Le transfert, initialement négocié fin juin, avait été suspendu pendant l’enquête de la NBA concernant les Clippers et un possible contournement du salary cap. L’opération a finalement été officialisée lundi 14 septembre, permettant à Toronto de récupérer officiellement Kawhi Leonard en échange notamment de Brandon Ingram, Gradey Dick, et deux premiers tours de draft.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Kawhi Leonard peut-il mener les Raptors vers un second titre NBA ? Oui

Non

« Nous sommes ravis d’accueillir Kawhi de nouveau à Toronto », a déclaré le general manager Bobby Webster dans le communiqué des Raptors. Un plaisir visiblement partagé par la star, particulièrement heureuse de revenir au Canada. Kawhi Leonard a ainsi expliqué que son choix dépassait le seul cadre sportif dans une vidéo d’introduction produite par la franchise.

« Je ne voulais pas porter mille maillots. Cette ville s’est attachée à ma famille, et je me suis attaché à cette ville. J’ai vraiment aimé être ici. Mon fils est né ici et il me demande depuis toujours quand il pourra revenir. Maintenant, il est de retour et il peut le vivre plutôt que de simplement m’entendre raconter les belles histoires qui se sont produites », a-t-il confié. Un attachement personnel qui a donc pesé dans sa décision de retrouver Toronto.

Kawhi Leonard on his trade to the Raptors: "You know, I'm not really championship chasing … I didn’t want to put on a thousand jerseys."pic.twitter.com/G9wN9Le2Xy — Underdog NBA (@UnderdogNBA) September 16, 2026

Malgré les derniers mois mouvementés autour de son passage aux Clippers, Kawhi Leonard sort de l’exercice le plus prolifique de sa carrière au scoring. Le 15e choix de la draft 2011 a en effet tourné à 27,9 points, 6,4 rebonds et 3,6 passes en 65 rencontres, avec une sélection dans la All-NBA Second Team àla clé. Detroit et Minnesota étaient prêts à miser sur lui, mais le double MVP des Finales a choisi de renouer avec la franchise où il a connu l’un des principaux succès de sa carrière. Pour mieux soigner son héritage après des années de polémique à L.A. ?