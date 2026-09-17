Juste avant de lancer sa saison, C’Chartres Métropole Basket annonce une nouvelle recrue

Le C’Chartres Métropole Basket continue d’étoffer son effectif pour la saison à venir en Nationale Masculine 1. L’ailier, Nael Caster (1,99 m, 25 ans), rejoint officiellement le club eurélien, qui lance sa saison ce vendredi chez les Sables Vendée Basket. Engagé sur un double-projet qui va lui permettre de jouer et s’entraîner avec l’équipe première mais aussi l’équipe réserve, l’ancien cadet de Charenton densifie le groupe de Guillaume Le Pape.

Naël Caster Poste : Ailier/Ailier fort

Taille : 199 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Chartres Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine Statistiques du joueur pour la saison PTS 0,0 #392 REB 0,0 #389 PD 0,0 #373

Un passage en Espagne formateur

Nael Caster est arrivé à Chartres après un parcours marqué par plusieurs passages en Nationale 2. Le Martiniquais a notamment joué du côté de Kaysersberg et du Beyssac Beaupuy Marmande, dans deux poules différentes. Lors de l’exercice 2024-2025, il a disputé 4 matchs avec 9,5 points inscrits en moyenne. Il a atteint la barre des 19 points lors d’un match joué au Basket Club Lievinois, remporté 88-86 par son équipe. Autrement, il a déjà évolué à l’étranger, en Espagne, notamment au sein du club de Burgos.

Son arrivée vient compléter un effectif de NM1 qui a signé des vétérans plus référencés, comme Momar Ndoye ou encore Cheick Sekou-Condé.

Chartres lancé dans le grand bain après une drôle d’intersaison

Repêché cet été après une relégation sportive évitée grâce à la validation de ses garanties par la chambre d’appel de la Fédération, le CCMB évoluera bien en NM1 pour la saison 2026-2027. Dans ce contexte de reconstruction, le club a du mettre les bouchées doubles pour compléter son effectif. Dans une poule relevée, Nael Caster espère pouvoir aider le groupe en apportant énergie, intensité et envie au collectif de Guillaume Le Pape. Il a d’ailleurs joué ses premières minutes avec son nouveau club, lors de la défaite eurélienne à domicile face à l’ADA Blois ce mardi en Coupe de France (81-83).

Comme indiqué, la saison de NM1 débute ce week-end pour le CCMB avec un déplacement chez les Sables Vendée Basket ce vendredi 18 septembre.