Un ex-Béarnais MVP d'ELITE 2 s'engage au Zenith Saint-Pétersbourg

Christopher Ledlum a trouvé son prochain point de chute. Comme annoncé par le journaliste russe Artem Komarov, l'ailier américain rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg. La nouvelle a été officialisée ce jeudi 17 septembre. Un nouveau changement de pays pour un joueur passé par la France, l'Allemagne et désormais la Russie, où il évoluera en VTB United League.

Former Ratiopharm Ulm star Chris Ledlum is set to join Zenit Saint Petersburg, sources tell me and @kotgecbr. — Artem Komarov (@art_basket) 17 septembre 2026

Le Zénith, l'un des clubs les plus solides du championnat russe grâce à sa maison-mère, Gazprom, continue de composer son effectif avec des profils déjà éprouvés en Europe. Celui de Ledlum entre dans cette catégorie, lui qui s'est fait connaître du grand public en France avant de franchir un échelon en Allemagne.

Un MVP de ELITE 2 marquant à Saint-Quentin

C'est en ELITE 2 que Chris Ledlum a lancé sa carrière européenne. Débarqué à Saint-Quentin, il y avait livré une saison de très haut niveau, récompensée par le titre de MVP du championnat. Son profil d'ailier puissant, capable de scorer près du cercle comme au rebond malgré son gabarit, avait fait de lui l'un des joueurs les plus dominants de la division.

Cette saison de référence lui avait ouvert les portes d'un championnat supérieur : l'Allemagne chez un pensionnaire d'EuroCup.

PROFIL JOUEUR Christopher LEDLUM Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 25 ans (19/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 15,7 #15 REB 6,7 #5 PD 2,4 #60

Ratiopharm Ulm comme tremplin

Chris Ledlum avait en effet rejoint le Ratiopharm Ulm, l'un des clubs les plus réputés de Bundesliga pour sa capacité à valoriser les jeunes joueurs et les talents venus de championnats secondaires. Le club allemand, habitué aux campagnes européennes, lui a permis de se confronter à un niveau d'intensité supérieur.

Son passage à Ulm a suffi à attirer l'attention de richissimes recruteurs de la VTB United League, compétition où les budgets restent conséquents et où le Zenit fait office de place forte.

Le Zenit Saint-Pétersbourg comme nouvelle étape

Le Zénith Saint-Pétersbourg reste l'un des clubs les plus ambitieux du basket russe. Privé de compétitions européennes depuis la suspension des clubs russes par la FIBA et l'EuroLeague, il concentre ses efforts sur la VTB United League, où il figure systématiquement parmi les favoris aux côtés du CSKA Moscou et de l'UNICS Kazan.

Pour Chris Ledlum, il s'agit évidemment d'un choix avant tout financier. Le championnat russe attire régulièrement des joueurs de talent grâce à ses capacités financières supérieures. Sur place, l'ancien joueur d'Harvard et Saint John's (NCAA) retrouvera l'ancien joueur de Chalon Ike Iroegbu (1,88 m, 31 ans) mais aussi l'ancien Villeurbannais Andre Roberson (2,01 m, 34 ans) avec qui il partagera notamment le poste 3.