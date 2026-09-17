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Un ex-Béarnais MVP d'ELITE 2 s'engage au Zenith Saint-Pétersbourg

Christopher Ledlum va poursuivre sa carrière en Russie. L'ailier américain, ancien MVP de ELITE 2 avec Saint-Quentin et dernièrement passé par Ratiopharm Ulm, est sur le point de signer au Zenith Saint-Pétersbourg, club engagé en VTB United League.
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Résumé
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Un ex-Béarnais MVP d'ELITE 2 s'engage au Zenith Saint-Pétersbourg
Le Zénith Saint Pétersbourg a officialisé l'arrivée de Chris Ledlum
Crédit photo : Zénith Saint Pétersbourg
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Christopher Ledlum a trouvé son prochain point de chute. Comme annoncé par le journaliste russe Artem Komarov, l'ailier américain rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg. La nouvelle a été officialisée ce jeudi 17 septembre. Un nouveau changement de pays pour un joueur passé par la France, l'Allemagne et désormais la Russie, où il évoluera en VTB United League.

Le Zénith, l'un des clubs les plus solides du championnat russe grâce à sa maison-mère, Gazprom, continue de composer son effectif avec des profils déjà éprouvés en Europe. Celui de Ledlum entre dans cette catégorie, lui qui s'est fait connaître du grand public en France avant de franchir un échelon en Allemagne.

Un MVP de ELITE 2 marquant à Saint-Quentin

C'est en ELITE 2 que Chris Ledlum a lancé sa carrière européenne. Débarqué à Saint-Quentin, il y avait livré une saison de très haut niveau, récompensée par le titre de MVP du championnat. Son profil d'ailier puissant, capable de scorer près du cercle comme au rebond malgré son gabarit, avait fait de lui l'un des joueurs les plus dominants de la division.

Cette saison de référence lui avait ouvert les portes d'un championnat supérieur : l'Allemagne chez un pensionnaire d'EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Christopher Ledlum
Christopher LEDLUM
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 25 ans (19/02/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
15,7
#15
REB
6,7
#5
PD
2,4
#60

Ratiopharm Ulm comme tremplin

Chris Ledlum avait en effet rejoint le Ratiopharm Ulm, l'un des clubs les plus réputés de Bundesliga pour sa capacité à valoriser les jeunes joueurs et les talents venus de championnats secondaires. Le club allemand, habitué aux campagnes européennes, lui a permis de se confronter à un niveau d'intensité supérieur.

Son passage à Ulm a suffi à attirer l'attention de richissimes recruteurs de la VTB United League, compétition où les budgets restent conséquents et où le Zenit fait office de place forte.

Le Zenit Saint-Pétersbourg comme nouvelle étape

Le Zénith Saint-Pétersbourg reste l'un des clubs les plus ambitieux du basket russe. Privé de compétitions européennes depuis la suspension des clubs russes par la FIBA et l'EuroLeague, il concentre ses efforts sur la VTB United League, où il figure systématiquement parmi les favoris aux côtés du CSKA Moscou et de l'UNICS Kazan.

Pour Chris Ledlum, il s'agit évidemment d'un choix avant tout financier. Le championnat russe attire régulièrement des joueurs de talent grâce à ses capacités financières supérieures. Sur place, l'ancien joueur d'Harvard et Saint John's (NCAA) retrouvera l'ancien joueur de Chalon Ike Iroegbu (1,88 m, 31 ans) mais aussi l'ancien Villeurbannais Andre Roberson (2,01 m, 34 ans) avec qui il partagera notamment le poste 3.

ELITE 2
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