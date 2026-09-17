« Objectif Final Four de l’EuroLeague » pour Sterling Brown au Zalgiris Kaunas !

Une nouvelle page s’ouvre en Lituanie pour Sterling Brown (1,98 m, 31 ans). L’ancien joueur NBA des Milwaukee Bucks a rejoint le Zalgiris Kaunas cet été, après deux saisons passées au Partizan Belgrade, dont une dernière particulièrement instable. Avant d’entamer son nouvel exercice, l’arrière s’est confié à Basketnews sur son vécu serbe, et ses attentes lituaniennes.

Sterling Brown Poste : Arrière

Taille : 198 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Partizan Belgrade Stats 2025-2026 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,7 #30 REB 2,8 #122 PD 2,3 #75

Une dernière saison compliquée avec le Partizan

Sterling Brown n’a pas caché la difficulté de sa deuxième et dernière saison au Partizan Belgrade. Un exercice 2025-2026 qu’il a qualifié de plus éprouvant mentalement que sportivement : « Ce fut une année difficile, plus mentalement que tout » a-t-il exprimé. Lors de cette saison, l’Américain tournait tout de même à 12,4 points, 2,7 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne. Mais le club serbe a connu trois entraîneurs différents, ainsi qu’un turnover important dans l’effectif. Des changements difficiles à appréhender :

« Ce fut une année difficile juste pour rester concentré (…) entre tout ce que l’organisation a traversé sur et en dehors du terrain » a-t-il précisé.

Malgré tout, il considère en avoir tiré des apprentissages. Ces statistiques en témoignent : il a su maintenir la barre d’exigence et de performance à bon niveau, indépendamment des difficultés dans son proche environnement.

Objectif Final Four d’EuroLeague, avec Jonas Valančiūnas

Désormais, Brown portera le maillot vert du Zalgiris aux côtés du local Jonas Valančiūnas (2,11 m, 34 ans). Le géant lituanien est de retour en Europe après quatorze saisons passées sur les parquets de NBA. Alors forcément, sa présence dans la raquette a de quoi exciter Sterling Brown : « Sa taille est un atout énorme pour l’équipe. Il est capable d’attirer deux ou trois gars pour nous offrir des tirs ouverts ; et n’est pas égoïste. Il cherche la passe s’il sent qu’il ne peut pas finir au cercle« .

Mais alors, à quoi peut-on s’attendre du Zalgiris cette saison ? En 2025-2026, le club de Kaunas avait terminé 5e de la phase de ligue d’EuroLeague, avant de se faire éliminer par le Fenerbahce en quart de finale (3-1). Une saison européenne qui avait vu le meneur de Kaunas, Sylvain Francisco, finir 2e au classement de MVP, avant d’attirer toutes les grandes écuries du continent. Malgré le remaniement d’effectif très important, dont la perte du Français parti au Panathinaïkos, Sterling Brown place la barre très, très haute : « L’objectif est évidemment les playoffs, et le Final Four ».

En somme, faire mieux que la saison passée.