« 25 ou 26 points de moyenne » : Un Hall of Famer prédit l’explosion de Brandon Miller

Brandon Miller (2,06 m, 23 ans) aborde sa quatrième saison NBA avec un statut différent. Après le départ de LaMelo Ball vers les Minnesota Timberwolves, le numéro 2 de la Draft 2023 derrière Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) doit désormais occuper une place centrale dans le projet des Hornets. Une évolution qui pourrait lui permettre de réaliser la meilleure saison de sa jeune carrière.

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Tracy McGrady, septuple All-Star et membre du Hall of Fame depuis 2017, s’attend en tout cas à une progression importante de l’ancien joueur d’Alabama. Animateur du podcast « Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady », il l’a notamment cité parmi ses candidats à une véritable explosion en 2026-2027.

Pour McGrady, le changement de hiérarchie à Charlotte doit profiter au natif du Tennessee. « Je pense que Miller peut passer un cap. LaMelo est parti, n’est-ce pas ? Avec un rôle plus important cette année, il devrait être un joueur à 25 ou 26 points de moyenne », a estimé l’ancien double meilleur marqueur NBA.

Tracy McGrady believes Brandon Miller is ready to become the Charlotte Hornets’ franchise player. “He should be a guy that averages 25-26 points…” “This year should be that year where we say, yeah, that’s your franchise guy.” Source: Cousins podcast pic.twitter.com/xhefAPwSXU — Hornets Nation (@HornetsNationCP) September 13, 2026

Un objectif qui demanderait une progression sensible à l’ailier. En 2025-2026, Brandon Miller a compilé 20,2 points, 4,9 rebonds et 3,3 passes décisives en 65 rencontres de saison régulière. A l’aise de près comme de loin, le sniper a converti 38,3 % de ses tirs à 3-points, tout en dépassant les 89 % sur la ligne des lancers francs.

Sa production n’a pas beaucoup évolué par rapport à ses 21 points de moyenne de la saison précédente, durant laquelle il n’avait toutefois disputé que 27 matches. Son exercice 2025-2026 lui a en revanche permis de retrouver davantage de régularité et de participer à la course de Charlotte pour le play-in.

Kon Knueppel had no ordinary rookie season. 🐝 Led NBA in threes made (273)

🐝 Most threes ever made by a rookie

🐝 18.5 PPG, 47.5 FG%, 42.5 3P% Year 2 with the @hornets incoming! pic.twitter.com/2mVGaq9gjp — NBA (@NBA) September 3, 2026

Une saison charnière à Charlotte

L’enjeu dépasse néanmoins les seules statistiques individuelles. Charlotte a transféré LaMelo Ball (2,01 m, 25 ans) et Josh Green à Minnesota cet été en échange notamment de Naz Reid et de choix de Draft. Les Hornets ont ainsi ouvert davantage d’espace à Brandon Miller mais aussi à Kon Knueppel (1,98 m, 21 ans), époustouflant l’an dernier pour ses premiers pas dans la ligue et sur lequel la franchise compte désormais s’appuyer.

Tracy McGrady estime justement que cette saison permettra de mieux définir la place que peut occuper Miller à long terme. « Ce que je vais voir de lui cette année va déterminer si on peut dire : très bien, c’est lui le visage de la franchise […]. C’est votre franchise player », a-t-il ajouté.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Brandon Miller peut-il devenir le franchise player des Hornets pour les années à venir ? Oui

Non

À Charlotte, les responsabilités sont donc clairement identifiées. Pour Brandon Miller, la saison 2026-2027 doit permettre de transformer une production déjà solide en véritable statut de première option. Une évolution que seule une participation des coéquipiers de Moussa Diabaté aux playoffs viendra toutefois valider alors que la franchise n’a plus disputé la post season depuis 2016.