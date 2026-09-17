Mike James ambitieux pour l’Anadolu Efes : « On a une chance d’être compétitif »

Meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague et MVP de la compétition en 2024, Mike James entame un nouveau chapitre dans sa carrière. L’Américain s’est engagé avec l’Anadolu Efes pour la saison 2026-2027, après cinq saisons passées du côté de l’AS Monaco.

A l’occasion du média day du club stambouliote, le meneur de 36 ans s’est livré sur son choix estival, mais aussi ses ambitions personnelles et ses retrouvailles avec d’anciens coéquipiers.

LIRE AUSSI : Incroyable réunion : Mike James rejoint Matthew Strazel à l’Anadolu Efes ! — Arthur Puybertier

Une envie de gagner toujours vive

Pour justifier sa signature sur les bords du Bosphore, l’ancien monégasque évoque en premier lieu ses échanges avec le General Manager (Alper Yilmaz) ainsi que le coach du club turc, Pablo Laso. « Simplement les discussions que nous avons eues et ce qu’ils pensaient de l’équipe cette année (…) on a une chance d’être compétitif« , précise-t-il.

Mike James Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 36 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Monaco Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,0 #9 REB 2,8 #123 PD 4,9 #13

Car à 36 ans, l’envie de gagner reste toujours son premier critère. Avec une vision claire pour tenter d’y parvenir : des ailiers athlétiques capables de défendre, des intérieurs polyvalents ainsi que de forts meneurs. Un rôle qu’il remplira aux côtés de Matthew Strazel, son coéquipier sur le Rocher depuis 2022, lui aussi signé au club turc cet été.

« Je suis là pour mener »

Interrogé sur son rôle de leader après le départ de Shane Larkin, Mike n’a pas cherché à se comparer à son prédécesseur. Cependant, il assume pleinement le statut qui l’attend au sein de ce nouveau collectif.

« Je suis là pour mener. Je suis là pour être sans doute l’un des meilleurs joueurs et pour faire tout ce qui est en mon pouvoir afin d’aider cette équipe à réussir », a expliqué Mike James.

Quant à son statut dans l’histoire de l’EuroLeague, l’Américain ne démord pas de sa pleine confiance en lui. Alors qu’il avait déjà affirmé dans un podcast être le meilleur joueur de l’histoire de la compétition, il a confirmé cette position. « Oui sans aucun doute » a-t-il répondu au journaliste.

Son record de points menacé par Nadir Hifi ?

Meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague avec 5 916 points inscrits, devant Nando De Colo, .Mike James a retenu deux noms de joueurs pouvant un jour le dépasser. Dont celui d’un Français : « Je pense que ça peut être quelqu’un de jeune (…) Montero ou Hifi« .

Mike James (Monaco) - Nadir Hifi (Paris Basketball) · EuroLeague 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Mike James Nadir Hifi MJ 39 37 PTS 16,4 18,9 REB 3,5 2,3 PD 6,4 3,8 IN 0,9 0,9 CO 0,1 0

D’un côté Jean Montero donc, qui évoluera à la rentrée à l’Olympiakos après une saison révélation avec Valence. De l’autre, un Nadir Hifi qui semble avoir obtenu le respect du vétéran au fil des années, après avec plusieurs fois croisé le fer avec le natif de Portland, jusqu’en finale de Betclic ELITE dernièrement.

Des retrouvailles made in AS Monaco pour Mike James

En signant à l’Anadolu Efes, Mike James retrouve d’anciens coéquipiers du Rocher : Jordan Loyd, Matthew Strazel et Georgios Papagiannis. Ce qui le réjouit :

« C’est sympa d’être entouré de gens avec qui j’ai déjà joué et qui ont toujours envie de jouer avec moi (…) Je suis ravi de ressentir encore une certaine complicité avec certaines personnes, car elles me comprennent un peu mieux et je les comprends aussi » précise-t-il.

Il insiste également sur le fait d’avoir déjà disputé des grands matchs européens avec eux, notamment au Final Four, un stade qu’il veut retrouver. Mais l’ancien Monégasque reste pragmatique sur ses objectifs pour la saison à venir : « pouvoir remporter des victoires, c’est vraiment ce que j’essaie d’apporter ».