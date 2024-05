Mike James nommé MVP de la saison d’EuroLeague !

Mike James (1,85 m, 33 ans) a été élu MVP de la saison régulière d’EuroLeague 2023-2024. C’est la première fois que le meneur de l’AS Monaco reçoit ce titre individuel, après avoir intégré le cinq de la saison à quatre reprises.

Après une saison mémorable, Mike James de l’AS Monaco a été choisi par les fans, les médias, les capitaines d’équipe et les entraîneurs principaux comme le MVP de l’EuroLeague 2023-2024. Le meneur orégonais a été le leader d’une équipe monégasque qui a établi un record de victoires, en atteignant les playoffs pour la troisième saison consécutive et en se retrouvant à un point seulement du Final Four.

Une grosse progression sur sa réussite à 3-points

James a marqué au moins 10 points dans tous 38 de ses 39 matchs cette saison, se classant deuxième au classement des marqueurs avec 17,9 points par match. Il a amélioré son pourcentage de tirs à 3-points de 27,3% la saison dernière à 37,2% lors de la campagne 2023-2024, tout en terminant également avec une moyenne de rebonds en carrière de 4,1 par match, se classant septième aux passes décisives (5,1 par match) et troisième à l’évaluation (19,4). Le 7 mars contre l’Etoile Rouge de Belgrade, Mike James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, ajoutant encore plus de lumière à sa saison de MVP. Il a dépassé Vassilis Spanoulis.

Il a montré tout au long de la saison son incroyable arsenal offensif, que ce soit dans sa capacité à créer son tir, à 2 ou 3-points, ou en attaquant le cercle, ce qu’il lui a permis de se rendre régulièrement sur la ligne de lancers francs. En conséquence, James s’est classé deuxième de la ligue dans les fautes provoquées (182), les lancers francs réussis (149) et les lancers francs tentés (193).

MVP après neuf saisons d’EuroLeague

Mike James a commencé la saison en fanfare, avec une moyenne de 19 points et 5,6 passes décisives lors d’une série de cinq victoires qui a placé Monaco en haut du classement. Entre les 10e et 18e journées, Mike James a marqué au moins 20 points lors de sept matches, atteignant 28 points à deux reprises lors de victoires à l’extérieur contre Baskonia et le Bayern Munich. James a été primordial dans la dernière poussée au classement de la saison régulière de son équipe, Monaco remportant 12 de ses 13 derniers matchs de saison régulière pour finir troisième du classement avec un bilan de 23 victoires et 11 défaites avant de perdre contre Fenerbahce Istanbul dans une série pleine de suspense. Les Turcs ont remporté le match 5 en prolongation sans qu’il ne puisse prendre le tir de la victoire, ni à la fin du quatrième quart-temps, ni lors de la prolongation.

Le premier Américain MVP de l’EuroLeague depuis 18 ans !

Mike James a commencé sa carrière en EuroLeague avec Baskonia Vitoria-Gasteiz, avec qui il a atteint le Final Four en 2016. Il a ensuite joué pour le Panathinaikos Athènes, à Milan et au CSKA Moscou avant de rejoindre Monaco. L’ex-joueur NBA a remporté le trophée du meilleur marqueur de l’EuroLeague avec Milan en 2018-2019. Quatre fois sélectionné dans l’équipe type de l’EuroLeague, James devient le premier joueur américain à recevoir le prix de MVP de la saison depuis qu’Anthony Parker l’a remporté en 2005 et 2006 pour le Maccabi Tel-Aviv.

La liste des vainqueurs du MVP de l’EuroLeague commence avec Parker, le seul joueur à avoir remporté le prix deux fois. Theo Papaloukas du CSKA Moscou a été le MVP de 2006-2007, suivi de Ramunas Siskauskas également du CSKA (2007-2008), Juan Carlos Navarro du FC Barcelone (2008-2009), Milos Teodosic de l’Olympiakos Pirée (2009-2010), Dimitris Diamantidis du Panathinaikos (2010-2011), Andrei Kirilenko du CSKA (2011-2012), Vassilis Spanoulis de l’Olympiakos (2012-2013), Sergio Rodriguez du Real Madrid (2013-2014), Nemanja Bjelica de Fenerbahce (2014-2015), Nando De Colo du CSKA (2015-2016), Sergio Llull du Real Madrid (2016-2017), Luka Doncic du Real Madrid (2017-2018), Jan Vesely du Fenerbahce (2018-2019), Vasilije Micic de l’Anadolu Efes Istanbul (2020-2021), Nikola Mirotic de Barcelone (2021-2022) et le lauréat de la saison dernière, Sasha Vezenkov de l’Olympiakos.