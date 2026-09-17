Julie Wojta, de Basket Landes à la Nouvelle-Zélande !

Coupe de France, Championnat de France, parcours européen en prime : difficile d’imaginer meilleur au-revoir (adieu ?) à l’Hexagone pour Julie Wojta. Non conservée cet été par Basket Landes, l’Américaine a trouvé son nouveau challenge à… 19 135 kilomètres de là, plus au sud. L’ailière de 37 ans s’est engagée au Southern Hoiho, en Nouvelle-Zélande.

Dernier tour d’honneur doré à Basket Landes

Pour sa dernière campagne sur les parquets français, la capitaine landaise n’a pas fait les choses à moitié sous les ordres de Julie Barennes. Atout d’expérience et véritable régulatrice collective, Julie Wojta (1,83 m, 37 ans) a grandement contribué au doublé national réalisé par le club de Mont-de-Marsan.

PROFIL JOUEUR Julie WOJTA Poste(s): Ailier Taille: 183 cm Âge: 37 ans (09/04/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 8,1 #54 REB 5,6 #24 PD 1,7 #63

En Coupe de France déjà, où elle s’est montrée particulièrement précieuse avec ses 12 points et 6,7 rebonds de moyenne, jusqu’à une copie réhaussée lors la finale remportée à Bercy contre Villeneuve-d’Ascq (65-77) avec 15 points et 8 rebonds au compteur. En Boulangère Wonderligue, l’ailière de 1,83 m a également apporté sa polyvalence coutumière (8,1 points à 41,7% aux tirs, 5,6 rebonds en 21 minutes), participant activement au nouveau sacre en championnat de France. Elle a aussi tenu son rang lors du superbe parcours européen de Basket Landes, achevé au Final Six d’EuroLeague (8,7 points à 43,7% aux tirs, 4,4 rebonds).

Visage incontournable de la Ligue Féminine des années 2020

Ce départ vers l’hémisphère sud vient conclure un chapitre français particulièrement riche. Arrivée dans l’Hexagone après sa draft en WNBA par les Minnesota Lynx puis des premières expériences européennes, Julie Wojta s’est imposée au fil de la décennie comme l’un des visages les plus fiables de notre championnat. Remarquable au Tarbes Gespe Bigorre en 2021-2022, elle avait ensuite porté les maillots d’Angers ou encore de l’ASVEL féminin, avec une sortie mémorable pour qualifier les Lionnes en EuroCup.

Julie Wojta (Angers Féminin) - Julie Wojta (Lyon Asvel Féminin) · La Boulangère Wonderligue 2023-2024 Comparaison statistique entre deux joueurs Julie Wojta Julie Wojta MJ 20 24 PTS 7,9 8,2 REB 6,1 6,2 PD 2,9 3 IN 1,1 2 CO 0,2 0,1

C’est désormais un tout autre cadre qui l’attend. L’Américaine va découvrir la G.J. Gardner Homes Tauihi Basketball Aotearoa, la ligue professionnelle féminine de Nouvelle-Zélande, composée de cinq franchises régionales. Julie Wojta vient compléter l’effectif du Southern Hoiho, à Dunedin dans le Sud du pays comme son nom l’indique. La franchise tire son nom, son identité visuelle et son identité de jeu du hoiho, une espèce rare de manchot aux yeux jaunes, qui doit lui inspirer agilité, vitesse et puissance.

Au-delà du défi sportif et du cadre dépaysant, la joueuse rejoint une ligue engagée sur le plan sociétal. Celle-ci a été fondée sur un principe d’égalité salariale : les joueuses y bénéficient d’une rémunération strictement égale à celle des joueurs du championnat masculin (NBL). Un point d’honneur mis sur la parité salariale directe plutôt que sur de le concept d’équité. Un beau terrain d’expression pour cette compétitrice très aguerrie…