La Betclic ELITE diffusée dans douze nouveaux pays, cinq grands championnats également disponibles en France sur EuroLeague TV !

Le championnat de France continue de travailler sur sa visibilité en cette rentrée. Après avoir annoncé la diffusion gratuite et en streaming de sa SuperCoupe LNB les 19 et 20 septembre chez le créateur Zack Nani, sur le parquet de Roland-Garros, la Betclic ELITE prend désormais un tournant européen.

Dans un communiqué, l’entité EuroLeague a annoncé qu’elle diffuserait le championnat d’élite française sur sa plateforme EuroLeague TV dans 12 pays européens. Dans le même temps, quatre championnats locaux étrangers se joignent à l’offre déjà disponible, et seront pour leur part accessibles en France.

La Betclic ELITE s’exporte dans 12 pays européens

Grâce à cet accord, la Betclic ELITE devrait bénéficier d’une vitrine inédite à l’échelle internationale. Une sélection de matchs du championnat de France proposée sur EuroLeague TV sera ainsi accessible aux abonnés situés dans 12 pays européens : la Bulgarie, Chypre, le Danemark, la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Turquie.

EuroLeague TV expands offering with addition of domestic leagues • Euroleague Basketball’s OTT platform will integrate leading domestic leagues from Australia, China, France, Germany, Greece and Italy across selected territories. • Live action starts September 18 with the new… pic.twitter.com/NNygJL2659 — EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2026

Cette distribution internationale n’entre donc aucunement en conflit ou en superposition avec les diffuseurs officiels de la ligue sur le territoire national. En France, les droits de retransmission restent détenus par la plateforme DAZN, partenaire principal depuis 2024, en collaboration avec la chaîne L’Équipe pour la co-diffusion d’une affiche en clair par journée de championnat. Seuls les résidents et abonnés basés hors de France pourront donc visionner la Betclic ELITE via le service de l’EuroLeague.

Cinq grands championnats nationaux accessibles depuis la France

En parallèle de l’exposition donnée au basket français à l’étranger, les abonnés de l’Hexagone à EuroLeague TV bénéficient eux aussi d’un enrichissement substantiel du catalogue. La Lega Basket Serie A italienne, qui était déjà intégrée à la plateforme lors des deux dernières saisons, continue d’être proposée aux utilisateurs en France.

Au championnat transalpin s’ajoutent désormais quatre autres ligues nationales importantes : la GBL grecque, la NBL australienne, la CBA chinoise ainsi que l’easyCredit BBL allemande. Au-delà de ces championnats nationaux, la plateforme diffusera évidemment l’EuroLeague et l’EuroCup, soit un volume de 600 rencontres.

Infos pratiques :

L’on parle donc bien d’une plateforme de diffusion à abonnement, payante. Trois formules d’abonnements sont proposées :