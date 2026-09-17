Knicks ou Nets : qui a vraiment gagné le trade de Mikal Bridges ?

Lorsqu’ils ont envoyé Mikal Bridges (1,98 m, 30 ans) aux New York Knicks à l’été 2024, les Brooklyn Nets avaient obtenu une contrepartie rarement accordée pour un joueur n’ayant jamais été All-Star. Cinq choix de premier tour, dont quatre appartenant directement aux Knicks, un swap en 2028 ainsi qu’un choix de deuxième tour avaient notamment pris la direction de Brooklyn. Deux ans plus tard, l’opération peut désormais être évaluée avec davantage de recul.

MIKAL BRIDGES, ARE YOU SERIOUS!!? 33 POINTS AND THE GAME-WINNING TREY 😤 pic.twitter.com/7iubWATP1Q — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 13, 2025

Pour New York, le principal argument est désormais difficile à ignorer : les Knicks ont remporté le titre NBA en 2026 avec Bridges en titulaire indiscutable. Pour ce qui concerne Brooklyn, l’échange a accéléré une reconstruction dont plusieurs éléments doivent encore être déterminés.

Les interrogations entouraient surtout le prix payé par New York à l’époque. Les Knicks avaient sacrifié une grande partie de leurs futurs choix de Draft pour récupérer un ailier qui sortait d’une saison à 19,6 points de moyenne avec Brooklyn. Le mouvement devait compléter un groupe construit autour de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans), et renforcer les ambitions immédiates de la franchise.

Breaking: The Brooklyn Nets have agreed in principle on a trade to send F Mikal Bridges to the New York Knicks for Bojan Bogdanovic, four unprotected first-round picks, a protected first-round pick via Bucks, an unprotected pick swap and a second-rounder, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/JLcHh4lu5K — ESPN (@espn) June 26, 2024

Le pari s’est avéré payant pour Gotham City. Après une première saison conclue en finale de conférence, New York a remporté le championnat en 2026. Bridges n’était pas la première option offensive de l’équipe, mais son profil défensif et sa capacité à évoluer sans monopoliser le ballon correspondaient parfaitement aux besoins du collectif de Tom Thibodeau puis Mike Brown.

Josh Hart (1,93 m, 31 ans) a d’ailleurs résumé sa lecture du dossier sur X lorsqu’un compte demandait récemment quelle équipe avait remporté l’échange : « L’équipe qui a la bague. »

"I'm a champ!" "Dream come true, baby!" "This is what we worked for!" The New York Knicks… 2025-26 NBA Champions 🏆 pic.twitter.com/lYcUuBJCv1 — NBA (@NBA) June 15, 2026

Le bilan est plus difficile à établir pour les Nets. Deux des choix de premier tour récupérés dans l’opération ont déjà été utilisés lors de la Draft 2025. Brooklyn a sélectionné le Français Nolan Traoré (1,91 m, 20 ans) avec le 19e choix, provenant initialement de Milwaukee, puis Ben Saraf en 26e position avec le choix des Knicks. Deux joueurs en plein développement dont la véritable valeur dans la grande ligue reste à ce stade très incertaine.

La franchise conserve surtout plusieurs actifs directement liés au transfert : les premiers tours 2027, 2029 et 2031 de New York ainsi qu’une possibilité d’échanger les choix des deux équipes en 2028. Leur valeur dépendra donc largement des résultats futurs des Knicks, bien qu’une tendance se dégage déjà.

Mikal Bridges Poste : Ailier, Arrière

Taille : 198 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,4 #107 REB 3,8 #219 PD 3,7 #93

Véritable contender annoncé pour les deux ou trois années à venir grâce à un duo All-Star, composé de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, à son prime (30 ans chacun) et sous contrat, les New-yorkais semblent promis au haut du classement. Une perspective qui ne fait pas les affaires des Nets, qui devraient, sauf catastrophe industrielle de l’autre côté du Brooklyn Bridge, hériter de choix en dehors de la lottery (picks 1 à 14).

Deux temporalités se confrontent ainsi. New York a transformé son capital Draft en un joueur ayant contribué presqu’immédiatement à un titre NBA, tandis que Brooklyn a utilisé le départ de Bridges pour alimenter une reconstruction sur plusieurs années. Le succès immédiat des Knicks a changé la perception de l’échange, mais le bilan définitif des Nets ne pourra être dressé qu’une fois leurs derniers choix exploités.

Autrement dit, si New York a déjà tiré parti du deal, Brooklyn n’est pas à l’abri de faire de même. A condition que les rookies retenus se révèlent, et fasse véritablement décoller une franchise tombée dans les bas fonds de l’Est depuis les départs successifs de Kevin Durant, James Harden (1,96 m, 37 ans) et Kyrie Irving.