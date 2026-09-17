La France toujours dauphin au classement FIBA, l’Espagne et l’Allemagne intègrent le Top 5 mondial féminin !

Au terme d’une Coupe du Monde féminine remportée une nouvelle fois par Team USA, la FIBA a réajusté son classement mondial des nations. Logiquement, les États-Unis renforcent leur avance en tête avec le sacre à Berlin, en profitant même pour dépasser les mille points. La France, finaliste, demeure numéro 2 mondiale et creuse l’écart avec ses poursuivantes.

Mais la vraie nouveauté de la mise à jour concerne la constitution du Top 5, avec l’entrée de deux nouvelles nations.

🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨 USA 🇺🇸 clinch their top spot, as all World Cup semi-finalists make their appearances in Top 4 🔝 📊 Full ranking available here: https://t.co/ZgGEGYiAKE#FIBAWWC pic.twitter.com/0RSIqYtdor — FIBA Basketball (@FIBA) September 17, 2026

L’Espagne monte sur le podium, bon historique de l’Allemagne

Médaillée de bronze en triomphant des locales en petite finale, l‘Espagne intègre le podium du classement mondial. La sélection ibérique gagne ainsi trois places au classement FIBA ; tandis que l’Allemagne, pays hôte et petite finaliste malheureuse, réalise la plus grosse progression du Top 40. La Mannschaft gagne effectivement sept places après sa qualification inédite pour les demi-finales.

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Cette double avancée se fait au détriment de l’Australie et de la Belgique, toutes les deux sorties en quarts-de-finale. Les deux nations restent devant la Chine, finaliste en 2022, qui a dû passer par les tours de qualification pour atteindre le Top 8 à Berlin. Battues par les Bleues, les coéquipières de Han Xu pointent à la septième place.

Trois nouvelles fédérations intégrées

Dans le reste du classement, l’on note le parcours hongrois, quart-de-finaliste, qui lui permet de supplanter la Turquie, la Tchéquie ou encore le Mali. Au-delà du Top 20, le Mexique signe la plus belle progression avec six places gagnées (25e).

Enfin, suite à cette mise à jour, trois nouvelles fédérations font leur entrée dans le classement après la Coupe Micronésienne féminine FIBA 2026 : Guam, les États fédérés de Micronésie et Palau. Le classement mondial féminin FIBA compte désormais 118 fédérations nationales au total.