Un club de quatrième division espagnole s’offre un duo français

Après une saison passée du côté d’Ibiza, Davy Coffie (1,94 m, 24 ans) ne quitte pas l’Espagne. L’arrière français a trouvé un nouveau point de chute en Tercera FEB, le quatrième échelon du basket espagnol, du côté de Pas Piélagos, en Cantabrie. Il y évoluera aux côtés d’un compatriote, Baptiste Chazelas.

Coffie poursuit sont aventure ibérique

Originaire de Toulouse, Coffie a découvert le basket espagnol en 2023 lorsqu’il a signé l’Espagnol Barcelone. Il y a trouvé un basket différent de celui exercer en France : « Ici, c’est beaucoup plus axé sur la tactique, il y a énormément de systèmes, on joue beaucoup en contre-attaque. Il y a des joueurs qui ne sont pas très forts techniquement qui font carrière ici car ils sont intelligents », racontait-il à Basket Europe.

Cependant, après deux années, l’arrière s’est engagé avec le club d’Ibiza. Il a déjà disputé une saison dans la troisième division espagnole. Il a tourné à 12 points, 4,1 rebonds et 1,6 passe décisives de moyenne en 20 matchs disputés. Un nouveau rôle qui lui a plu : « Je me sens comme la première option. Ça me permet de pouvoir avoir cette créativité en attaque, et surtout d’avoir cette marge d’erreur ». Enfin cet été, il a signé à Pas Piélagos.

📢 COMUNICADO OFICIAL | FICHAJE DE DAVY COFFIE🏀 💚

💚 ¡BIENVENUE, DAVY! 💚 El Pas Pielagos anuncia oficialmente la incorporación de Davy Coffie a nuestro equipo de Tercera FEB para la temporada 2026/2027.#PasPielagos #TerceraFEB #Temporada20262027 #DavyCoffie pic.twitter.com/yetC8p24yG — Pas Piélagos (@PasPielagos) September 3, 2026

Un compatriote tricolore

Le club a également renforcé son effectif avec la signature de Baptiste Chazelas. L’intérieur français est notamment passé par le championnat universitaire américain à Bethany, dans le Kansas. Il a ensuite construit l’essentiel de sa carrière professionnelle en Europe, avec des passages en Espagne, en Suède et enfin en Irlande.

Les deux joueurs tricolores composeront ainsi une partie de l’effectif de Pas Piélagos pour la saison 2026-2027.