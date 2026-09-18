La WNBA a déjà repris : Dominique Malonga a rejoué, les autres Bleues laissées au repos !

À peine quatre jours après la finale de la Coupe du monde, la WNBA a repris ses droits jeudi soir. Heureusement, la plupart des internationales françaises, qui n’ont traversé l’Atlantique que mardi après une soirée de célébration lundi à Paris, ont été laissées au repos.

Ainsi, Carla Leite, Valériane Ayayi et Leïla Lacan n’ont pas participé aux matchs de leurs franchises respectives.

Jackie Young toujours bouillante

Ce qui ne fut pas le cas de Dominique Malonga, qui a malheureusement vécu une soirée assez douloureuse avec Seattle. Déjà, de par l’ampleur du score à domicile contre Las Vegas (77-114). Mais aussi de par la présence de Jackie Young (35 points à 12/18 !) et Chelsea Gray en face d’elle, qui a pu réanimer les fantômes de Berlin, moins de cent heures après.

Après avoir surnagé lors de la deuxième mi-temps de la finale, la All-Star du Storm a logiquement eu plus de match après un tel enchaînement : elle termine avec 10 points à 4/9, 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre.

Brochant séduit

La belle performance française est à mettre à l’actif de Noémie Brochant : vue à l’EuroBasket 2025, la Carolomacérienne, qui aurait tout à fait pu prétendre à la Coupe du monde, a contribué à mener Phoenix à la victoire du côté de Portland (94-91) avec 14 points à 5/10, 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 34 minutes, le plus gros temps de jeu du Mercury.

La soirée fut bien moins réjouissante pour le Sun de Rachid Meziane. Sans Lacan, donc, mais avec Nell Angloma (6 points à 2/8, 1 rebond et 2 passes décisives en 22 minutes), Connecticut a coulé à Atlanta (103-59).

Enfin, Monique Akoa-Makani a vécu un petit calvaire à Dallas avec 0 point à 0/6, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 1 contre et 3 balles perdues en 26 minutes lors d’une déroute des Sparks (97-77).