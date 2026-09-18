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La WNBA a déjà repris : Dominique Malonga a rejoué, les autres Bleues laissées au repos !

Après la parenthèse Coupe du monde, la WNBA a repris ses droits ! Où Dominique Malonga a vécu une soirée sensiblement similaire à Seattle qu'à Berlin : une large défaite face au duo Jackie Young - Chelsea Gray. Les autres médaillées d'argent ont été laissées au repos.
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Résumé
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La WNBA a déjà repris : Dominique Malonga a rejoué, les autres Bleues laissées au repos !

Dominique Malonga – Chelsea Gray, des retrouvailles à Seattle quatre jours après Berlin !

Crédit photo : Stephen Brashear-Imagn Images
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À peine quatre jours après la finale de la Coupe du monde, la WNBA a repris ses droits jeudi soir. Heureusement, la plupart des internationales françaises, qui n’ont traversé l’Atlantique que mardi après une soirée de célébration lundi à Paris, ont été laissées au repos.

Ainsi, Carla LeiteValériane Ayayi et Leïla Lacan n’ont pas participé aux matchs de leurs franchises respectives.

Jackie Young toujours bouillante

Ce qui ne fut pas le cas de Dominique Malonga, qui a malheureusement vécu une soirée assez douloureuse avec Seattle. Déjà, de par l’ampleur du score à domicile contre Las Vegas (77-114). Mais aussi de par la présence de Jackie Young (35 points à 12/18 !) et Chelsea Gray en face d’elle, qui a pu réanimer les fantômes de Berlin, moins de cent heures après.

Jackie YOUNG
Jackie YOUNG
35
PTS
1
REB
5
PDE
Logo WNBA
SEA
77 114
VEG

Après avoir surnagé lors de la deuxième mi-temps de la finale, la All-Star du Storm a logiquement eu plus de match après un tel enchaînement : elle termine avec 10 points à 4/9, 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre.

Dominique MALONGA
Dominique MALONGA
10
PTS
6
REB
1
PDE
Logo WNBA
SEA
77 114
VEG

Brochant séduit 

La belle performance française est à mettre à l’actif de Noémie Brochant : vue à l’EuroBasket 2025, la Carolomacérienne, qui aurait tout à fait pu prétendre à la Coupe du monde, a contribué à mener Phoenix à la victoire du côté de Portland (94-91) avec 14 points à 5/10, 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 34 minutes, le plus gros temps de jeu du Mercury.

Noémie BROCHANT
Noémie BROCHANT
14
PTS
3
REB
6
PDE
Logo WNBA
POR
91 94
PHO

La soirée fut bien moins réjouissante pour le Sun de Rachid Meziane. Sans Lacan, donc, mais avec Nell Angloma (6 points à 2/8, 1 rebond et 2 passes décisives en 22 minutes), Connecticut a coulé à Atlanta (103-59).

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
6
PTS
1
REB
2
PDE
Logo WNBA
ATL
103 59
CON

Enfin, Monique Akoa-Makani a vécu un petit calvaire à Dallas avec 0 point à 0/6, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 1 contre et 3 balles perdues en 26 minutes lors d’une déroute des Sparks (97-77).

WNBA — joueurs à l’étranger

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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