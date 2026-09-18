Auteur d’une saison record, Saddiq Bey prolonge aux Pelicans

Les New Orleans Pelicans sécurisent l’un de leurs meilleurs joueurs de la saison passée. Saddiq Bey (2,01 m, 27 ans) s’est en effet entendu avec la franchise de Louisiane sur une prolongation de trois saisons pour 55,5 millions de dollars, selon ESPN. Entièrement garanti, son nouveau contrat court jusqu’à la fin de l’exercice 2029-2030 et comprend également une clause lui accordant un bonus en cas de transfert par les Pels.

Cette prolongation récompense le retour réussi de l’ailier après une saison blanche en 2024-2025. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lorsqu’il évoluait à Atlanta, Saddiq Bey avait dû patienter plus d’un an avant de retrouver les parquets.

New Orleans Pelicans forward Saddiq Bey has agreed on a three-year, $55.5 million contract extension with the franchise, plus a trade kicker, agents James Dunleavy and Jordan Gertler of Excel Sports Management tell ESPN. pic.twitter.com/sJIAVEhu6d — Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2026

Arrivé à New Orleans durant l’été 2025, l’ancien joueur de Detroit et Atlanta a rapidement pris une place importante dans la rotation. En 72 rencontres, dont 64 comme titulaire, le natif de Charlotte a compilé 17,7 points, 5,6 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne. Le tout à 45% de réussite au global et 37 % derrière l’arc.

La deuxième partie de saison a confirmé sa montée en puissance. Après le All-Star break, Saddiq Bey a ainsi tourné à 20 points de moyenne à 40 % depuis le parking. Signant au passage trois de ses quatre meilleures performances offensives en carrière sur la période, dont une pointe à 42 points contre Utah le 26 février.

Saddiq Bey WENT OFF in the @PelicansNBA road win! 42 PTS (14-20 FGM)

5 REB

7 AST

5 3PM pic.twitter.com/GQdNXh7d6L — NBA (@NBA) February 27, 2026

Bey devait encore percevoir environ 6,4 millions de dollars en 2026-2027 dans la dernière année de son précédent contrat. Sa prolongation entrera donc en vigueur à partir de la saison 2027-2028.

Le 19e choix de la Draft 2020 affiche désormais une moyenne de 14,8 points en 364 matches NBA. Après une grave blessure et une saison complète sans jouer, sa première année à New Orleans lui a permis de décrocher le contrat le plus important de sa carrière.

Pour les coéquipiers de Zion Williamson (1,98 m, 26 ans), qui restent sur une saison à 26 victoires et 56 défaites, cette prolongation permet surtout de conserver un joueur susceptible de participer pleinement au redressement de la franchise, engluée dans les bas fonds de la conférence Ouest (11e en 2025-2026) et privée de playoffs depuis 2 ans.