« J’aime ce gars » : Jayson Tatum sort du silence pour évoquer Jaylen Brown

Le transfert de Jaylen Brown aux Philadelphia 76ers a séparé l’un des duos les plus suivis de NBA, sans mettre fin aux débats autour de sa relation avec Jayson Tatum (2,03 m, 28 ans). Invité du Dan Patrick Show jeudi 17 septembre, l’ailier des Boston Celtics a tenu à répondre aux nombreuses spéculations ayant accompagné les deux joueurs durant leurs neuf saisons communes dans le Massachussetts.

Jayson Tatum, Paolo Banchero and Kyrie Irving playing against the Duke team 🔥 (via @DukeMBB) pic.twitter.com/KYdJsJvWeF — Legion Hoops (@LegionHoops) September 12, 2026

Interrogé sur la principale idée reçue concernant sa relation avec Jaylen Brown, Jayson Tatum a d’abord évoqué les nombreuses interprétations qui ont entouré leur cohabitation à Boston. Le duo a régulièrement été présenté comme peu proche en dehors des terrains, voire mis en concurrence au fil des différentes campagnes de playoffs des Celtics.

« Il y a tellement de récits différents, tellement d’opinions et de rumeurs. En ce qui me concerne, j’aime ce gars », a répondu Tatum sur le Dan Patrick Show avant de rappeler le chemin parcouru avec l’ancien de California à ses côtés.

Jayson Tatum on the biggest misconception about his relationship with Jaylen Brown: "There are so many different narratives … For me, I love that guy … You can't talk about him without talking about me, and vice-versa."pic.twitter.com/bApg7w5R3R — Underdog NBA (@UnderdogNBA) September 17, 2026

« Le succès que nous avons connu, alors que nous étions simplement deux jeunes joueurs qui grandissaient dans cette ligue et qui se poussaient vraiment l’un l’autre…[…] Ce que nous avons réussi à accomplir ensemble en neuf ans… Nous avons disputé cinq finales de conférence, deux Finales NBA et nous avons remporté le titre. On ne peut pas parler de lui sans parler de moi, et inversement. », a-t-il poursuivi.

Jayson Tatum sets the record straight on his relationship with Jaylen Brown: “I love him. You can’t talk about him without talking about me… and vice versa.” ☘️ (via @dpshow) pic.twitter.com/XZbYTBRaiA — Legion Hoops (@LegionHoops) September 17, 2026

Arrivés à Boston à un an d’intervalle, Brown en 2016 puis Tatum en 2017, les deux joueurs ont progressivement pris les commandes de la franchise. Et permis à Beantown de rafler le 18e titre de sa longue histoire grâce à leurs performances en finale face aux Mavs de Luka Doncic (22,2 points de moyenne pour Tatum, 20,8 pour Jaylen Brown, élu MVP des Finals).

Neuf saisons communes

Leur collaboration s’est achevée cet été lorsque Boston a envoyé Jaylen Brown à Philadelphia dans une opération permettant notamment aux Celtics de récupérer Paul George. Quelques semaines après son arrivée chez les Sixers, Brown avait indiqué ne pas avoir réellement échangé avec Tatum depuis son transfert, alimentant de nouveau les commentaires sur leur relation.

Jayson Tatum (Boston Celtics) - Jaylen Brown (Boston Celtics) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jayson Tatum Jaylen Brown MJ 16 71 PTS 21,8 28,7 REB 10 6,9 PD 5,3 5,1 IN 1,4 1 CO 0,2 0,4

Tatum refuse toutefois de réduire leurs neuf années communes à cette séparation. « Malheureusement, le basket sera toujours un business. Personne ne joue ensemble pour toujours. Ce n’est pas quelque chose dont il faut être triste ou contrarié. Il faut célébrer ce que nous avons réussi à accomplir », a-t-il ajouté.

Le changement est d’autant plus marquant que les deux joueurs vont désormais évoluer au sein de franchises concurrentes de la même division. Brown rejoint à Philadelphia un effectif comprenant notamment Joel Embiid, Tyrese Maxey et LeBron James, tandis que Tatum reste la figure centrale d’un groupe de Boston profondément remanié durant l’intersaison.

Après des années de discussions sur leur compatibilité et leur proximité, Tatum préfère donc retenir le bilan sportif de leur association. Les deux anciens partenaires se retrouveront désormais comme adversaires sous les couleurs de deux candidats de la Conférence Est. Leur première confrontation, à l’image de celle qui avait opposé Kevin Durant et Russell Westbrook suite au départ de KD pour Golden State, promet d’être particulièrement suivie.