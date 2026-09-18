Après avoir dénoncé « une situation injuste », La Tronche-Meylan frôle l’humiliation à Monaco

13 ans qu’une équipe de La Boulangère Wonderligue n’avait pas disputé le premier tour de la Coupe de France… Et à l’époque, en octobre 2013, les 14 clubs de LFB avaient été concernés !

Depuis, les pensionnaires de l’élite en étaient exempts, laissant généralement les clubs de LF2 s’affronter entre eux, soit avec un exempt (la SIG l’année dernière), soit avec l’ajout d’une équipe de NF1 pour compenser l’absence du Pôle France. Sauf cette année, où c’est La Tronche-Meylan, nouveau venu en Boulangère Wonderligue, qui a été ajouté au plateau des 1/32e de finale, avec un déplacement périlleux à Monaco.

« Pas équitable au regard des autres équipes ! »

Au grand dam du coach, Clément Sanchez, qui s’en est ouvert dans les colonnes du Dauphiné Libéré… « C’est inédit qu’une équipe de Ligue féminine rentre au premier tour de Coupe de France et évidemment ça tombe sur nous. Je trouve que c’est une situation injuste et pas équitable au regard des autres équipes, mais ce n’est que mon avis. C’est une semaine où on aurait pu mieux travailler collectivement. »

D’autant plus dommageable pour le BCTM que l’équipe iséroise devait faire sans quatre joueuses : Morgane Armant, Bella Murekatete et Léa Fontanelle touchées, tandis qu’Elena Zemoura était retenue par la Coupe du monde 3×3. Et après avoir déjà pris une valise face au MBA il y a moins de deux semaines en amical en Suisse (51-85), La Tronche-Meylan n’a pas réussi à inverser le rapport de force.

42 d’évaluation pour Julie Tetart

Pire, le champion de LF2 a même flirté avec une défaite dans des proportions assez ahurissantes, puisque les Monégasques, portées par l’inévitable Julie Tetart (26 points à 11/13, 17 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 42 d’évaluation en 26 minutes), nourries par les rebonds offensifs (20) et les pertes de balle adverses (30), ont compté jusqu’à 43 points d’avance au cœur du troisième quart-temps (60-17, 25e minute).

Heureusement pour le BCTM, une réaction d’orgueil a permis d’adoucir la note finale (77-50). Mais à neuf jours de ses grands débuts en Wonderligue, face à Chartres à « domicile » (match délocalisé à Aix-les-Bains), le promu est encore face à un gros chantier.

« J’ai pleinement confiance en mes joueuses », positive le coach Clément Sanchez, toujours auprès du Dauphiné Libéré… « Il suffit simplement de trouver le mal de ces entames de match, pour soigner cela rapidement. Notre collectif n’est pas assez bon actuellement et j’en prends la responsabilité. »