Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Après avoir dénoncé « une situation injuste », La Tronche-Meylan frôle l’humiliation à Monaco

Seul club de première division concerné par le premier tour de la Coupe de France, le BC La Tronche-Meylan a été largement battu par Monaco (77-50), pensionnaire de LF2, après avoir compté 43 points de retard. Un match dont le club isérois se serait bien passé...
|
Résumé
Écouter
Après avoir dénoncé « une situation injuste », La Tronche-Meylan frôle l’humiliation à Monaco

Julie Tetart et Monaco ont dominé La Tronche-Meylan, un pensionnaire de Wonderligue

Crédit photo : Loic Wacziak - FFBB
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

13 ans qu’une équipe de La Boulangère Wonderligue n’avait pas disputé le premier tour de la Coupe de France… Et à l’époque, en octobre 2013, les 14 clubs de LFB avaient été concernés !

Depuis, les pensionnaires de l’élite en étaient exempts, laissant généralement les clubs de LF2 s’affronter entre eux, soit avec un exempt (la SIG l’année dernière), soit avec l’ajout d’une équipe de NF1 pour compenser l’absence du Pôle France. Sauf cette année, où c’est La Tronche-Meylan, nouveau venu en Boulangère Wonderligue, qui a été ajouté au plateau des 1/32e de finale, avec un déplacement périlleux à Monaco.

« Pas équitable au regard des autres équipes ! » 

Au grand dam du coach, Clément Sanchez, qui s’en est ouvert dans les colonnes du Dauphiné Libéré« C’est inédit qu’une équipe de Ligue féminine rentre au premier tour de Coupe de France et évidemment ça tombe sur nous. Je trouve que c’est une situation injuste et pas équitable au regard des autres équipes, mais ce n’est que mon avis. C’est une semaine où on aurait pu mieux travailler collectivement. »

D’autant plus dommageable pour le BCTM que l’équipe iséroise devait faire sans quatre joueuses : Morgane ArmantBella Murekatete et Léa Fontanelle touchées, tandis qu’Elena Zemoura était retenue par la Coupe du monde 3×3. Et après avoir déjà pris une valise face au MBA il y a moins de deux semaines en amical en Suisse (51-85), La Tronche-Meylan n’a pas réussi à inverser le rapport de force.

Monaco BA 77 - 50 La Tronche Meylan · Coupe de France Féminine 2026-2027 · 17/09/2026

Leaders

Monaco BALa Tronche Meylan
PTSJulie Tetart 26Ashunae Durant 11
REBJulie Tetart 17Merveille Lokoka 10
PDCarolina Rodrigues 7Merveille Lokoka 4

Statistiques d'équipe

Monaco BALa Tronche Meylan
TIRS45,6 %30,2 %
3PTS4/165/23
LF11/217/9
REB5136
RO2014

42 d’évaluation pour Julie Tetart 

Pire, le champion de LF2 a même flirté avec une défaite dans des proportions assez ahurissantes, puisque les Monégasques, portées par l’inévitable Julie Tetart (26 points à 11/13, 17 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 42 d’évaluation en 26 minutes), nourries par les rebonds offensifs (20) et les pertes de balle adverses (30), ont compté jusqu’à 43 points d’avance au cœur du troisième quart-temps (60-17, 25e minute).

Julie TETART
Julie TETART
26
PTS
17
REB
4
PDE
Logo Coupe de France Féminine
MON
77 50
MEY

Heureusement pour le BCTM, une réaction d’orgueil a permis d’adoucir la note finale (77-50). Mais à neuf jours de ses grands débuts en Wonderligue, face à Chartres à « domicile » (match délocalisé à Aix-les-Bains), le promu est encore face à un gros chantier.

« J’ai pleinement confiance en mes joueuses », positive le coach Clément Sanchez, toujours auprès du Dauphiné Libéré« Il suffit simplement de trouver le mal de ces entames de match, pour soigner cela rapidement. Notre collectif n’est pas assez bon actuellement et j’en prends la responsabilité. »

Coupe de France Féminine – 1/32 Finales
17/09/2026
MON Monaco BA
77 50
MEY La Tronche Meylan
19/09/2026
VOI Voiron
CJS CJS Geispolsheim
NIC Nice
MON Montbrison
TRI CO Trith
AUL Aulnoye
CHA Champagne Basket Féminin
ARM Saint-Amand
ROU Rouen Bihorel
MON Mondeville
FEY Feytiat
ROC Roche Vendée
Monaco BA
Monaco BA
Suivre
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit