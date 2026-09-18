Nouvelle arme des Cavs, Peyton Watson rend hommage à Nikola Jokic

Arrivé cet été aux Cleveland Cavaliers dans le cadre d’un sign-and-trade à cinq équipes, Peyton Watson (2,03 m, 24 ans) quitte Denver après quatre saisons et un titre NBA remporté en 2023. Lors de sa conférence de presse de présentation dans l’Ohio, l’ancien Nugget a notamment détaillé ce que ses années passées avec Nikola Jokic avaient changé dans sa manière de jouer.

Nikola Jokic ➡️ Peyton Watson for the TOUCHDOWN 🙌 pic.twitter.com/uKiN720Pjd — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 8, 2025

Auprès du triple MVP, Peyton Watson dit avoir appris à mieux comprendre la façon d’évoluer autour d’un franchise player, et à se rendre utile sur un terrain de basket.

« Je pense que mon QI basket s’est énormément amélioré simplement en jouant avec lui, en sachant où être au bon moment et comment jouer avec une superstar. C’est quelque chose d’inestimable dans cette ligue où il y a tellement de talent. Je pense qu’il faut toujours savoir comment jouer en fonction des autres joueurs et comment les rendre meilleurs, même lorsqu’on n’a pas le ballon entre les mains. »

Peyton Watson on what he learned from playing with Nikola Jokic: "I think my IQ for the game has gotten a lot better just playing with him. Knowing how to play with a superstar is something that's invaluable in this league with so much talent. I think you need to always know how… pic.twitter.com/9YHM0UPeZd — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 17, 2026

L’ancien d’UCLA sort de sa saison la plus productive à Denver, avec 14,6 points, 4,9 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne et s’est engagé pour quatre ans et 88 millions de dollars dans l’Ohio, où son profil apparaît particulièrement complémentaire de ceux de James Harden et Donovan Mitchell, habitués à monopoliser la balle.

« Mettre son égo de côté »

Habitué à jouer l’essentiel des possessions avant son arrivée en NBA, Peyton Watson explique ainsi avoir dû accepter un rôle différent dans une équipe déjà articulée autour de Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon (2,03 m, 31 ans). Une évolution qu’il pense donc pouvoir mettre à profit dans une équipe de Cleveland forte de plusieurs manieurs de balle de grand talent.

« Quand vous arrivez en ayant toujours été considéré comme un joueur très coté et quelqu’un qui a l’habitude d’avoir le ballon entre les mains, c’est un gros ajustement pour beaucoup de joueurs. Il faut non seulement savoir se remettre en question et mettre son ego de côté, mais aussi jouer de manière désintéressée. Surtout au regard du du talent de certains joueurs de cette ligue. Quand je suis arrivé à Denver, je voulais simplement trouver des moyens de rester sur le terrain. C’est l’une des choses qui m’ont aidé individuellement, mais qui ont également aidé ma carrière. »

Une expérience qu’il emporte désormais à Cleveland. Les Cavaliers comptent sur son impact défensif et sur les progrès offensifs affichés lors de sa dernière saison avec Denver, terminée avec un superbe 41,1% derrière l’arc, pour renforcer un groupe qui sort d’une finale de Conférence Est. L’expérience de Peyton Watson en playoffs ne sera pas de trop espérer franchir un nouveau cap en playoffs, alors que les Cavaliers rêvent d’un second titre NBA après le sacre de 2016 sous la houlette du duo LeBron James – Kyrie Irving.