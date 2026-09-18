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Hyères-Toulon : pas d’inquiétude particulière pour Axel Julien

Après avoir ressenti une douleur au mollet mardi en Coupe de France à Salon-de-Provence, Axel Julien (Hyères-Toulon) a été rassuré par les examens.
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Hyères-Toulon : pas d’inquiétude particulière pour Axel Julien

Axel Julien n’a joué que 3 minutes et 14 secondes à Salon mardi

Crédit photo : HTV
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Mardi, Hyères-Toulon a validé son ticket pour le tour suivant de la Coupe de France en s’imposant largement face au Pays Salonais Basket 13 (98-72). Cependant, une ombre planait sur l’état de santé du revenant Axel Julien, sorti au bout de 3 minutes après avoir ressenti une douleur au mollet.

Axel JULIEN
Axel JULIEN
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Logo Coupe de France Masculine
SAL
72 98
HTV

Heureusement, les premiers échos concernant l’ancien dijonnais sont assez rassurants. Alors qu’il a passé des examens dans la foulée du match, Axel Julien ne serait pas spécialement touché. Son coach Stéphane Dumas a ainsi précisé à Var Matin qu’il n’y avait pas d’inquiétude particulière concernant son meneur, qui devrait ainsi être apte pour l’ouverture du championnat d’ÉLITE 2 la semaine prochaine à Fos-Provence.

ELITE 2
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Hyères-Toulon : pas d’inquiétude particulière pour Axel Julien