Hyères-Toulon : pas d’inquiétude particulière pour Axel Julien

Mardi, Hyères-Toulon a validé son ticket pour le tour suivant de la Coupe de France en s’imposant largement face au Pays Salonais Basket 13 (98-72). Cependant, une ombre planait sur l’état de santé du revenant Axel Julien, sorti au bout de 3 minutes après avoir ressenti une douleur au mollet.

Heureusement, les premiers échos concernant l’ancien dijonnais sont assez rassurants. Alors qu’il a passé des examens dans la foulée du match, Axel Julien ne serait pas spécialement touché. Son coach Stéphane Dumas a ainsi précisé à Var Matin qu’il n’y avait pas d’inquiétude particulière concernant son meneur, qui devrait ainsi être apte pour l’ouverture du championnat d’ÉLITE 2 la semaine prochaine à Fos-Provence.