Stephen Curry refuse de suivre l’exemple de LeBron James aux Warriors

Stephen Curry (1,91 m, 38 ans) ne semble pas tenté par un changement de décor. À l’approche de sa 18e saison sous le maillot des Warriors, le double MVP a une nouvelle fois expliqué qu’il souhaitait poursuivre, et potentiellement achever, sa carrière à Golden State. Une prise de position importante alors que son contrat arrive à échéance au terme de la saison NBA 2026-2027 et qu’il est désormais éligible à une prolongation de deux ans.

“For me, it’s never just been a game. It’s always felt more like an art.” Watch the brand-new trailer for Portrait of an Artist: Stephen Curry. See the new film exclusively in IMAX theaters beginning October 9. pic.twitter.com/r1DiTBZ4mR — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 14, 2026

Interrogé sur CNBC sur le choix de LeBron James (2,03 m, 41 ans) de passer par la free agency avant de rejoindre Philadelphie cet été, Stephen Curry a rapidement écarté l’idée de suivre une trajectoire similaire.

« Pas du tout. J’ai toujours dit que je voulais être un Warrior à vie, compte tenu de ce que nous avons construit ici et du fait que je peux repartir cette année avec Draymond Green et coach Kerr », a-t-il expliqué. « Les choses changent très vite en NBA, mais je sais que mon intention et mon objectif sont de rester à Golden State et d’être compétitif. Le contrat se réglera de lui-même. »

Stephen Curry when asked if the idea of going through the free agency process, like LeBron, is appealing to him: "Not at all. I've always stated that I wanna be a lifer with Golden State."pic.twitter.com/ivgvvDWgiv — Underdog NBA (@UnderdogNBA) September 17, 2026

La position de Curry rejoint celle affichée depuis plusieurs semaines par les dirigeants de Golden State. Depuis le 29 août, le meneur peut en effet signer une prolongation de deux saisons pour un montant maximal de 136,7 millions de dollars alors que son engagement actuel court jusqu’à l’été prochain.

Golden State prêt à le prolonger

Mike Dunleavy avait déjà indiqué en août que la franchise souhaitait conserver sa superstar jusqu’à la fin de sa carrière, tout en rappelant que la décision lui appartenait.

« Je suis plutôt confiant sur le fait que Steph terminera sa carrière ici. Mais au bout du compte, c’est son choix, sa décision », avait déclaré le general manager des Warriors.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Stephen Curry portera-t-il un jour un autre maillot que celui des Warriors ? Oui

Non

Le contexte sportif reste toutefois moins favorable qu’au temps des quatre titres remportés par Curry avec Golden State. Les Warriors ont terminé la dernière saison avec 37 victoires pour 45 défaites et n’ont pas atteint les playoffs. La blessure au ligament croisé antérieur de Jimmy Butler (2,01 m, 37 ans) a également modifié les perspectives de l’équipe.

La question contractuelle reste donc ouverte, mais Curry a clarifié l’essentiel : contrairement à LeBron James cet été, découvrir le marché ne fait pas partie de ses priorités. Son objectif demeure donc, à l’image de Dirk Nowitzki aux Dallas Mavericks ou Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, de passer l’intégralité de sa brillante carrière au sein d’une même équipe : les Golden State Warriors.