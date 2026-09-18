La billetterie des Knicks dérape, la franchise suspend les ventes !

La mise en vente des billets des New York Knicks pour la saison 2026-2027 a rapidement tourné au fiasco. Face aux tarifs affichés pour certaines rencontres au Madison Square Garden, MSG Sports a reconnu jeudi une erreur et décidé de suspendre temporairement les ventes. Les prix doivent désormais être recalculés sur la base de ceux de la saison dernière, avec une hausse substantielle par ailleurs.

BREAKING: The New York Knicks paused individual ticket sales after what Madison Square Garden called a mistake in its pricing, with opening night averaging around $2,500 a seat against Philadelphia 😳💰 Prices are being rolled back to last season, plus an average increase of… pic.twitter.com/mgIGfNfSqf — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 17, 2026

La polémique avait pris de l’ampleur après l’ouverture de la billetterie au grand public mercredi. Pour assister au premier match à domicile de la saison, prévu le 20 octobre contre les Philadelphia 76ers, le billet le moins cher proposé directement par le Madison Square Garden dépassait les 1 000 dollars. Une somme habituellement davantage associée au marché de la revente qu’à une vente directe par la franchise.

Cette soirée sera toutefois particulièrement attendue à New York : les Knicks y célébreront leur titre NBA 2026 et hisseront leur bannière de champion, la première de la franchise depuis 53 ans. L’affiche face aux Sixers de LeBron James (2,03 m, 41 ans) avait déjà provoqué une très forte demande sur le marché secondaire avant même l’ouverture de la billetterie individuelle.

"It's almost like you're a performer when you come here… like you're on stage playing the game of basketball." To begin his HISTORIC Year 24, LeBron James opens his Sixers-era at Madison Square Garden 🍿 📅 76ers/Knicks, Oct. 20, NBC and Peacock pic.twitter.com/hX4xAtu5T0 — NBA (@NBA) September 16, 2026

MSG Sports a finalement reconnu une mauvaise configuration des prix et annoncé une interruption des ventes, le temps d’effectuer les corrections nécessaires. Les nouveaux tarifs seront établis à partir de la grille de la saison 2025-2026, avec une augmentation moyenne de 12 %, identique à celle appliquée aux abonnements. Les personnes ayant déjà acheté leurs places seront par ailleurs remboursés du trop perçu par la franchise.

« Notre intention n’a jamais été de faire payer trop cher nos supporters fidèles, et nous remercions tout le monde pour son soutien aux Knicks et sa patience pendant que nous corrigeons cette situation », a indiqué MSG Sports dans un communiqué relayé par Bleacher Report.

Une source proche du dossier citée par le New York Post assure de son côté qu’il s’agit d’une première pour MSG : « Il n’a jamais été question de profiter des supporters après une saison conclue par un titre. »

The Knicks took in $66.9 million more from their 2026 championship run than from their 2025 ECF run MSG Sports announced a big jump in earnings for the April-June quarter including “increases in average per-game revenues for every in-arena revenue category – tickets, suites,… pic.twitter.com/Ll7pkAC0OU — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 13, 2026

Les Knicks prévoient désormais de remettre leurs billets à l’unité en vente avec cette nouvelle grille tarifaire, alors que la demande reste particulièrement élevée après le titre remporté par la bande à Jalen Brunson (1,88 m, 30 ans) au printemps dernier. Une saison au cours de laquelle MSG Sports avait enregistré 67 millions de dollars de revenus supplémentaires.