Jaylen Hoard s’offre son premier trophée de la saison avec le Maccabi Tel-Aviv

Très précieux avec les Bleus en juillet puis en août, Jaylen Hoard continue son été réussi ! L’intérieur français du Maccabi Tel-Aviv a ainsi décroché son premier trophée de la saison 2026/27 en s’offrant la Supercoupe d’Israël sous les couleurs du club nation.

Une semaine avant le coup d’envoi de l’EuroLeague, le Maccabi Tel Aviv a donné le ton en s’imposant largement face à son rival majeur, l’Hapoel Tel Aviv (101-83).

Si personne ne s’en rappellera dans quelques années en regardant son palmarès, Jaylen Hoard a cependant vécu une soirée difficile. Dans l’ombre de Roman Sorkin, meilleur marqueur du soir (16 points), l’intérieur qui a grandi à Besançon a dû se contenter de 3 points, 8 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes. Une soirée complète, mais qui aurait pu être bien plus convaincante avec un peu d’adresse aux tirs (1/6).

Arrivé au sein de l’état hébreu lors de l’été 2022, sous les couleurs de l’Hapoël Tel-Aviv, l’international français a remporté son cinquième trophée en Israël. Un palmarès qui ne demande qu’à s’étoffer puisqu’il a prolongé jusqu’en 2029 avec le Maccabi.

תואר ראשון העונה, ככה זה נראה בתוך חדר ההלבשה 😎 pic.twitter.com/VuKYwEJeKD — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) September 18, 2026

Le palmarès israélien de Jaylen Hoard :