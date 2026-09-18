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Jaylen Hoard s’offre son premier trophée de la saison avec le Maccabi Tel-Aviv

Cinquième trophée de la carrière israélienne de Jaylen Hoard ! Avec le Maccabi Tel-Aviv, l'international français s'est adjugé la Supercoupe d'Israël.
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Jaylen Hoard s’offre son premier trophée de la saison avec le Maccabi Tel-Aviv

Le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard remporte la Supercoupe d’Israël

Crédit photo : Winner League
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Très précieux avec les Bleus en juillet puis en août, Jaylen Hoard continue son été réussi ! L’intérieur français du Maccabi Tel-Aviv a ainsi décroché son premier trophée de la saison 2026/27 en s’offrant la Supercoupe d’Israël sous les couleurs du club nation.

Une semaine avant le coup d’envoi de l’EuroLeague, le Maccabi Tel Aviv a donné le ton en s’imposant largement face à son rival majeur, l’Hapoel Tel Aviv (101-83).

Si personne ne s’en rappellera dans quelques années en regardant son palmarès, Jaylen Hoard a cependant vécu une soirée difficile. Dans l’ombre de Roman Sorkin, meilleur marqueur du soir (16 points), l’intérieur qui a grandi à Besançon a dû se contenter de 3 points, 8 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes. Une soirée complète, mais qui aurait pu être bien plus convaincante avec un peu d’adresse aux tirs (1/6).

Arrivé au sein de l’état hébreu lors de l’été 2022, sous les couleurs de l’Hapoël Tel-Aviv, l’international français a remporté son cinquième trophée en Israël. Un palmarès qui ne demande qu’à s’étoffer puisqu’il a prolongé jusqu’en 2029 avec le Maccabi.

Le palmarès israélien de Jaylen Hoard :

  • Coupe de la Ligue 2024 (MVP)
  • Coupe d’Israël 2025
  • Coupe d’Israël 2026
  • Champion d’Israël 2026
  • Supercoupe d’Israël 2026

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