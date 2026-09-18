Une figure du basket français à la tête du projet sportif de l’ASA… mais à partir de 2027 !

Comme nous vous l’avions annoncé en mai, au moment de l’officialisation de la fin de sa carrière de joueur, Jacques Alingue (38 ans) va revenir dans le giron alsacien. Le néo-retraité va devenir le directeur sportif de l’Alliance Sport Alsace.

Une année de formation

Une nomination qui prendra effet à partir de la saison 2027/28, puisque l’ancien intérieur de la JDA Dijon va d’abord suivre une année de formation « pour parfaire ses compétences managériales et administratives » avant sa prise de poste, lui qui avait surtout suivi des études en marketing puis finance ces derniers temps.

« Durant cette période, il sera pleinement intégré aux réflexions de la structure professionnelle et agira d’ores et déjà en étroite collaboration avec la direction pour co-construire notre projet sportif », précise toutefois le club bas-rhinois. « Ce processus lui permettra d’insuffler sa vision et de préparer activement les contours des futures échéances de l’ASA, tout en finalisant sa formation. »

Une vraie figure de Souffel

Directeur sportif de l’Alliance Sport Alsace, cela ressemble à un retour aux sources pour Jacques Alingue, même si cela signifiera aussi élire domicile à la Forest Arena, l’antre du grand rival de ses premières années de joueur, le BC Gries-Oberhoffen. À l’époque, il s’était fait connaître sous les couleurs du BC Souffelweyersheim, qui a ensuite uni ses forces avec le BCGO pour former l’ASA en 2021.

Alors en NM1, le BCS était allé le chercher en 2009 à Haguenau, où il n’avait que deux vraies saisons de basket derrière lui, le poussant donc à arrêter ses études. « Je suis tombé dans un club super », nous racontait-il en 2022. « Je m’entendais très bien avec le président Eric Mittelhauser, on s’appelle encore régulièrement. Tout se passe super bien, c’était franchement top. J’ai eu de la chance dans la mesure où je me suis senti bien dans tous les groupes. J’étais le petit jeune, les joueurs plus expérimentés comme Sébastien Kancel ou Alexandre N’Kembé me prenaient sous leurs ailes. Même si on était en Nationale 2, il y avait une culture de la gagne à Souffel. On ne se prenait pas la tête, on jouait sans peur, même face à une équipe de Pro A, comme Dijon, que l’on avait battu en Coupe (seul fois de l’histoire où un club d’élite s’est incliné face à une NM2). Les résultats, ça forge le caractère ! »

Des résultats qu’il devra reproduire sous les couleurs de l’Alliance Sport Alsace, un club qui est déjà passé à un match de la montée en Betclic ÉLITE en 2025. « Jacques aura pour mission principale de piloter la politique sportive globale du club, de la détection des talents jusqu’à l’optimisation de la performance de l’équipe professionnelle, en passant par la synergie avec le centre de formation », conclut l’ASA.

Le poste de directeur de sportif de l’Alliance Sport Alsace était vacant depuis la démission de Thomas Lotz lors de l’été 2025.