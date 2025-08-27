L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif

L’Alliance Sport Alsace fait face à un départ majeur, avec la démission de son directeur sportif, Thomas Lotz. Cette décision du dirigeant, acceptée par le club, entraîne également son départ du directoire. Il s’agit du perte importante pour l’ASA, tant Thomas Lotz était un historique, présent bien avant la fusion entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim.

Communiqué officiel : Thomas Lotz quitte ses fonctions de directeur sportif et le directoire de l'Alliance Sport Alsace. + d'informations 👉🏻 sur https://t.co/6QlFwvmIuX pic.twitter.com/y0PW4RXxp4 — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) August 27, 2025

Un acteur majeur pour le basket pro en Alsace du Nord

Arrivé dès 2014 au BCGO, encore dans les limbes des divisions fédérales, Thomas Lotz a contribué à l’expansion du club. Sous sa direction, Gries-Oberhoffen a gravi les échelons année après année, remportant successivement le championnat de Nationale 2 (2016) et Nationale 1 (2018), avant d’accéder donc à la LNB. Surtout, il a contribué à la fusion entre les deux clubs de Gries-Oberhoffen avec Souffelweyersheim en 2021, pour former l’institution Alliance Sport Alsace.

Depuis, l’ASA n’a cessé de continuer à se développer, avec en point d’orgue la finale des playoffs d’ÉLITE 2 en juin dernier, perdue contre l’ESSM Le Portel.

Dans son communiqué, le club tient à rendre hommage à son emblématique directeur sportif : « Au-delà de ce palmarès, Thomas Lotz restera à jamais un acteur majeur du développement extraordinaire du club, ayant contribué à l’essor du basket professionnel en Alsace du Nord et à la mise en place d’un projet ambitieux et fédérateur. »