Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif

ELITE 2 - L'Alliance Sport Alsace, dernier finaliste des playoffs, annonce la démission de son directeur sportif, Thomas Lotz. Historique du club, présent depuis 2014, le dirigeant quitte le club en raison de "divergences d'orientations sportives".
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif
Crédit photo : Victor Lecomte

L’Alliance Sport Alsace fait face à un départ majeur, avec la démission de son directeur sportif, Thomas Lotz. Cette décision du dirigeant, acceptée par le club, entraîne également son départ du directoire. Il s’agit du perte importante pour l’ASA, tant Thomas Lotz était un historique, présent bien avant la fusion entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim.

Un acteur majeur pour le basket pro en Alsace du Nord

Arrivé dès 2014 au BCGO, encore dans les limbes des divisions fédérales, Thomas Lotz a contribué à l’expansion du club. Sous sa direction, Gries-Oberhoffen a gravi les échelons année après année, remportant successivement le championnat de Nationale 2 (2016) et Nationale 1 (2018), avant d’accéder donc à la LNB. Surtout, il a contribué à la fusion entre les deux clubs de Gries-Oberhoffen avec Souffelweyersheim en 2021, pour former l’institution Alliance Sport Alsace.

Depuis, l’ASA n’a cessé de continuer à se développer, avec en point d’orgue la finale des playoffs d’ÉLITE 2 en juin dernier, perdue contre l’ESSM Le Portel.

Dans son communiqué, le club tient à rendre hommage à son emblématique directeur sportif : « Au-delà de ce palmarès, Thomas Lotz restera à jamais un acteur majeur du développement extraordinaire du club, ayant contribué à l’essor du basket professionnel en Alsace du Nord et à la mise en place d’un projet ambitieux et fédérateur. »

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif
BCL
00h00Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 27 août
nadir hifi euro
EuroBasket
00h00« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket
boum limoges
ABA Liga
00h00Flop à Limoges, Souley Boum va poursuivre sa carrière en Ligue Adriatique
eurobasket télévision
EuroBasket
00h00Où et comment suivre l’EuroBasket 2025 à la télévision ?
france coupe monde
Équipe de France
00h00La France est partante pour l’organisation de la Coupe du Monde 2031
rosters eurobasket 2025
EuroBasket
00h00L’ensemble des rosters à l’EuroBasket 2025
L'équipe de France arrive à l'Euro plein d'enthousiasme
EuroBasket
00h00Courtside, épisode 17 : Les Bleus prêts pour l’EuroBasket 2025, un été contrasté pour les équipes de France
La Grèce a remporté un titre épique à domicile en 1987
EuroBasket
00h00EuroBasket : une histoire de 90 ans pour la compétition reine du basket européen
1 / 0
Livenews NBA
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
1 / 0