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Michael Sweetney, ancien joueur des Knicks et des Bulls, est mort à 43 ans

Michael Sweetney est décédé mercredi 16 septembre à Newark, dans le New Jersey. Neuvième choix de la Draft NBA 2003, l’ancien intérieur de Georgetown avait disputé quatre saisons avec les New York Knicks et les Chicago Bulls.
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Michael Sweetney, ancien joueur des Knicks et des Bulls, est mort à 43 ans

Michael Sweetney, avec 3’s Company, tente un tir devant Mike Bibby lors d’un match de BIG3 disputé au Spectrum Center de Charlotte.

Crédit photo : © Jeremy Brevard-Imagn Images
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Le basket américain est en deuil. Michael Sweetney est mort mercredi au Newark Beth Israel Medical Center, selon les informations de l’Associated Press. Il avait 43 ans. La cause de son décès n’a pas été communiquée.

Les New York Knicks, les Chicago Bulls et l’université de Georgetown, les trois principales équipes de son parcours, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Michael était une personne incroyable qui manquera à beaucoup. Nos pensées vont à sa famille », a notamment écrit la franchise new-yorkaise.

Michael Sweetney, neuvième choix de la Draft NBA 2003

Auteur de trois saisons remarquées à Georgetown, Michael Sweetney avait été sélectionné en neuvième position de la Draft 2003 par les Knicks. Il avait porté le maillot de New York entre 2003 et 2005, avant de rejoindre Chicago pour deux exercices.

L’intérieur a disputé 233 rencontres en NBA, dont 73 comme titulaire. En 15,5 minutes de moyenne, il compilait 6,5 points et 4,5 rebonds par match. Sa dernière apparition dans la ligue remonte à la saison 2006-2007 sous les couleurs des Bulls.

Une place importante dans l’histoire de Georgetown

Avant son passage chez les professionnels, Michael Sweetney s’était distingué avec les Hoyas. Il avait terminé ses deux dernières saisons universitaires en double-double de moyenne : 19 points et 10 rebonds en 2001-2002, puis 22,8 points et 10,4 rebonds lors de l’exercice suivant.

Avec 1 750 points, 887 rebonds et 180 contres, il occupe encore respectivement les neuvième, cinquième et septième places de l’histoire de Georgetown dans ces trois catégories statistiques.

Après sa carrière de joueur, Michael Sweetney avait intégré l’encadrement de Yeshiva University, établissement new-yorkais évoluant en troisième division NCAA. Son entraîneur principal, Elliot Steinmetz, a salué la mémoire d’un proche : « Le monde du basket a perdu une star aimée. Mike Sweetney n’était pas seulement un ami. Il faisait partie de la famille. Quand vous aviez besoin de lui, il était là. Toujours. »

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Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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