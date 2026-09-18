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EuroLeague : cinq Français lancent leur saison dès ce vendredi lors de la SuperCoupe à Abu Dhabi

EuroLeague - L’EuroLeague ouvre sa saison 2026-2027 ce vendredi 18 septembre avec la première SuperCoupe de son histoire, organisée à Abu Dhabi. Olympiakos, Fenerbahçe, Dubai Basketball et le Real Madrid se retrouvent pour deux demi-finales à 16h et 19h, avec cinq Français susceptibles de fouler le parquet de l’Etihad Arena.
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EuroLeague : cinq Français lancent leur saison dès ce vendredi lors de la SuperCoupe à Abu Dhabi
Evan Fournier démarre sa saison avec l'Olympiakos ce vendredi lors de la SuperCoupe d'EuroLeague
Crédit photo : EuroLeague
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L’EuroLeague reprend officiellement ses droits ce vendredi 18 septembre. Avant le début de la saison régulière la semaine prochaine, quatre de ses principaux candidats au Final Four se retrouvent à Abu Dhabi pour inaugurer la SuperCoupe, nouvelle compétition organisée sur deux jours. L’Olympiakos, champion d’Europe en titre, affrontera Fenerbahçe à 16h, avant le duel entre Dubai Basketball et le Real Madrid à 19h.

Cette première édition offre aussi un avant-goût de la saison pour plusieurs internationaux français. Evan Fournier avec l’Olympiakos, Élie Okobo avec Dubai ainsi que Théo Maledon, Timothé Luwawu-Cabarrot et Olivier Sarr au Real Madrid sont concernés. Cinq Français sont donc engagés dans cette SuperCoupe.

Evan Fournier face à Fenerbahçe dès 16h

La première demi-finale réunira les deux derniers champions d’Europe. Sacré au printemps dernier, l’Olympiakos défie le Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, vainqueur de l’EuroLeague en 2025.

Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) entame ainsi sa troisième saison au Pirée dans un effectif encore renforcé durant l’été. Giorgos Bartzokas a notamment récupéré l'ex-Bressan Codi Miller-McIntyre, meilleur passeur de l’EuroLeague la saison dernière, et Jean Montero pour remodeler sa ligne arrière après le départ de Thomas Walkup vers Dubai.

Mbaye Ndiaye (2,04 m, 27 ans) figure également dans le groupe grec. International sénégalais mais JFL après son passage au centre de formation de la JL Bourg, l’ailier devenu intérieur connaît parfaitement le basket français après ses passages à Blois et Villeurbanne.

En face, aucun Français ne figure dans l’effectif de Fenerbahçe. Le club turc a néanmoins été l’un des acteurs majeurs du marché estival, avec notamment les arrivées de Shane Larkin, Shavon Shields et Will Clyburn.

Trois Français avec le Real Madrid

La représentation tricolore sera encore plus importante lors de la deuxième demi-finale. Le Real Madrid compte trois Français dans son effectif : Théo Maledon (1,93 m, 25 ans), Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 31 ans) et Olivier Sarr (2,13 m, 27 ans).

Luwawu-Cabarrot et Sarr font partie des nombreuses recrues estivales du finaliste de la dernière EuroLeague, tandis que Maledon poursuit son aventure madrilène. Le Real a également changé d’entraîneur avec l’arrivée de Pedro Martínez, en provenance de Valencia. Le technicien espagnol dirigera son premier match officiel sur le banc madrilène à Abu Dhabi.

Madrid arrive avec quelques repères puisque ses quatre rencontres de préparation se sont soldées par une moyenne de 108,2 points inscrits. Maledon avait notamment terminé meilleur marqueur contre Malaga (113-74), avec 19 points, lors du dernier match de préparation.

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Élie Okobo parmi les nombreuses recrues de Dubai

Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) sera lui aussi à suivre à 19h. Après plusieurs saisons à l’AS Monaco, le meneur français a rejoint Dubai Basketball durant l’intersaison.

Le club émirati a considérablement renforcé un effectif qui comptait déjà Dzanan Musa, Dwayne Bacon, Davis Bertans ou McKinley Wright IV. Thomas Walkup, Jaron Blossomgame, Tornike Shengelia et Mamadi Diakite ont notamment accompagné Okobo dans cette campagne de recrutement, tandis que Xavi Pascual a pris les commandes de l’équipe.

Les deux vainqueurs se retrouveront samedi à 19h pour la finale de cette première SuperCoupe. Les deux équipes battues disputeront auparavant le match pour la troisième place à 16h.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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