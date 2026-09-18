Un quadruple champion NBA distingué par… le FBI !

Shaquille O’Neal continue d’entretenir sa longue relation avec les forces de l’ordre américaines. Jeudi, le Hall of Famer a été nommé agent spécial honoraire du FBI lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 299e session de la FBI National Academy, organisée en Virginie. Une distinction remise par le directeur du FBI Kash Patel en personne.

Shaquille O’Neal jeune qui FROISSE l’équipe de Melbourne dans les années 90 🤩🤩🤩 Le niveau du mec face à d’autres pros quand même ! pic.twitter.com/2yKjispaej — First Team (@FirstTeam101) June 18, 2026

Invité à assister à la cérémonie, Shaquille O’Neal a été appelé sur scène et s’est vu remettre une plaque commémorative ainsi qu’un badge. Kash Patel a ensuite officialisé son nouveau statut honorifique sur les réseaux sociaux.

« Le FBI a eu l’honneur d’accueillir l’un des plus grands soutiens des forces de l’ordre du pays, @Shaq », a notamment écrit le directeur du FBI. Aussi prestigieuse soit-elle, cette nomination reste purement symbolique. Elle ne confère à Shaquille O’Neal ni les fonctions ni les pouvoirs d’un agent spécial du FBI.

FBI Director Kash Patel named Shaquille O’Neal an honorary special agent during the FBI’s National Academy graduation. O’Neal was recognized alongside 265 law enforcement officials from across the United States. pic.twitter.com/HrioK8Vd0y — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Un engagement de longue date

Cette reconnaissance n’arrive toutefois pas sans précédent. Bien avant sa retraite sportive, Shaquille O’Neal s’était déjà engagé auprès de plusieurs services de police américains.

Lors de son passage aux Los Angeles Lakers, avec qui il a remporté trois titres NBA consécutifs entre 2000 et 2002, il avait suivi une formation au sein de la L.A. County Reserve Academy avant de servir comme réserviste auprès de la police du port de Los Angeles.

Il y a 25 ans… Shaquille O'Neal posait un record en carrière de 61 points et 23 rebonds pour son 28ème anniversaire ! Happy B @SHAQ 🎉pic.twitter.com/TD6CQTamKq — NBA France (@NBAFRANCE) March 6, 2025

Après son arrivée au Miami Heat, l’ancien MVP NBA avait également rejoint la police de Miami Beach comme officier de réserve en décembre 2005. L’ancien de LSU avait alors suivi la formation nécessaire pour exercer cette fonction. Plus récemment, il a occupé le rôle de responsable des relations communautaires auprès du bureau du shérif du comté de Henry, en Géorgie.

4 titres NBA en 19 saisons

Cette activité parallèle accompagne une carrière sportive qui l’a conduit au Hall of Fame après 19 saisons en NBA. Shaquille O’Neal a remporté quatre titres de champion, trois avec les Lakers aux côtés de Kobe Bryant, puis un quatrième avec Miami en 2006, ainsi que le trophée de MVP de la saison régulière en 2000.

Plus de quinze ans après son dernier match NBA, l’ancien pivot a donc ajouté une distinction très éloignée des parquets à son parcours. Cette fois, son nouveau badge porte les couleurs du FBI.