Golden States Valkyries : Gabby Williams et Janelle Salaün préservées

À la veille de la rencontre face au Portland Fire – qui a repris la compétition ce jeudi sans Carla Leite -, les Golden State Valkyries ont annoncé que ses deux internationales françaises, Gabby Williams (1,80 m, 30 ans) et Janelle Salaün (1,88 m, 25 ans), seraient au repos pour leur prochain match. Cecilia Zandalasini est quant à elle listée comme incertaine.

Gabby Williams Poste : Ailier

Taille : 180 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : France, Etats-Unis

Club : Golden State Valkyries Stats 2026-2027 / WNBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,3 #38 REB 3,3 #70 PD 2,2 #62

Une gestion pour les françaises

Après avoir à peine eu le temps de célébrer l’argent remporté à la Coupe du Monde 2026, Gabby Williams et Janelle Salaün – candidate pour le trophée de 6e joueuse de la saison – ont du se rendre à San Francisco pour retrouver leur franchise, qui dispute un match face au Portland Fire ce vendredi. Les deux internationales françaises n’ont cependant participé à aucun entraînement collectif avec les Valkyries cette semaine. Elles ont enchaîné avec un retour à Paris pour une conférence de presse ainsi qu’une petite fête sur une péniche pour leur deuxième place au Mondial. Elles sont ensuite rentrées en Californie pour terminer la saison régulière de WNBA avant de démarrer les playoffs.

The one we've been waiting for. 👑 For your consideration, Janelle Salaün for SIXth player of the Year. pic.twitter.com/iVAZK7d1oR — Golden State Valkyries (@valkyries) September 17, 2026

Cecilia Zandalasini incertaine

L’internationale italienne a elle aussi disputé la Coupe du Monde avec sa sélection. L’Italie a été éliminée par l’Australie lors du barrage d’accession aux quarts de finale. Bien qu’elle soit rentrée plus tôt que ses coéquipières tricolores, Zandalasini reste incertaine pour la prochaine rencontre des Valkyries. La raison est la même que pour Gabby Williams et Janelle Salaün.

⚔️ VALKYRIES UPDATE ⚔️ Gabby Williams (Conditioning) and Janelle Salaün (Conditioning) have both been ruled OUT for tomorrow’s game vs the Portland Fire. Cecilia Zandalasini (Conditioning) is listed as QUESTIONABLE. FYI: all 3 players have not practiced with GSV this week. — Conrado Pascual (@CP3_777) September 18, 2026

Les playoffs WNBA

Actuellement 2e de la ligue avec un bilan de 29 victoires et 11 défaites, les Golden State Valkyries sont assurées de disputer les playoffs WNBA. La franchise de San Francisco doit encore jouer 4 matchs de saison régulière : leurs adversaires sont le Portland Fire (deux matchs programmés), le Seattle Storm et enfin les Los Angeles Sparks. Cependant, la 2e place n’est pas encore assurée et la première place reste elle aussi accessible. L’objectif est de s’assurer la meilleure place possible pour bénéficier le plus longtemps possible de l’avantage du terrain lors des rencontres en playoffs. Pour rappel, le premier tour se joue au meilleur des trois rencontres, le second, lui, au meilleur des cinq. Enfin les finales WNBA se jouent au meilleur des sept rencontres.