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Après son carton contre Nancy, Jeriah Horne convainc Chalon et signe pour la saison

Jeriah Horne poursuivra bien l’aventure avec l’Élan Chalon. Arrivé initialement comme partenaire d’entraînement, l’intérieur américain a convaincu le club bourguignon, qui a officialisé sa signature pour la saison 2026-2027 après sa prestation à 20 points contre Nancy.
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Après son carton contre Nancy, Jeriah Horne convainc Chalon et signe pour la saison
Jeriah Horne a validé son essai à l'Elan Chalon
Crédit photo : Elan Chalon
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Jeriah Horne sera bien un joueur de l’Élan Chalon cette saison. Quelques heures après la victoire contre le SLUC Nancy (81-75), jeudi 17 septembre, le club bourguignon a officialisé la signature de l’Américain pour l’exercice 2026-2027. Arrivé la semaine dernière pour un essai, il a convaincu le staff de l’intégrer définitivement à l’effectif.

Cette décision intervient au terme d’une préparation durant laquelle Jeriah Horne s’est progressivement installé dans la rotation chalonnaise. L’Élan pourra compter sur lui en Betclic ELITE, mais également en FIBA Europe Cup.

Chalon · Effectif 2026/2027

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Jeriah Horne convainc Chalon pendant sa période d’essai

Chalon avait initialement accueilli Jeriah Horne afin qu’il puisse éventuellement remplacer Miller Kopp (2,01 m, 27 ans) au poste 4. Ses premières apparitions en match ont rapidement renforcé sa candidature.

Lors du Lux’Trophy, il avait notamment disputé ses premières minutes sous les couleurs chalonnaises. En finale contre Strasbourg, il avait inscrit 12 points à 4/4 aux tirs pour 14 d’évaluation en seulement 13 minutes.

Sa prestation face à Nancy a ensuite confirmé cette impression. Utilisé pendant 18 minutes, le nouveau numéro 41 de l’Élan a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 20 points à 7/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points. Il a également ajouté 4 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d’évaluation.

« Arrivé à Chalon il y a quelques semaines en tant que partenaire d’entraînement, Jeriah a rapidement montré ses qualités et convaincu le club de poursuivre l’aventure avec lui », indique l’Élan dans son communiqué.

20 points contre Nancy avant l’officialisation

Cette dernière sortie a également permis à Chalon de terminer sa préparation invaincu. Devant 3 500 élèves réunis au Colisée pour le traditionnel match des écoles, les joueurs d’Elric Delord ont dominé Nancy (81-75) et signé une septième victoire en autant de rencontres amicales.

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Longtemps bousculé par le SLUC, Chalon a pris l’avantage avant la pause puis créé un premier écart dans le dernier quart-temps. Jeriah Horne a joué un rôle important dans ce succès, aux côtés de Jeremiah Hill, auteur de 15 points.

Son essai désormais validé, l’Américain intègre officiellement l’effectif chalonnais à quelques jours de la reprise de la Betclic ELITE. L’Élan débutera son championnat le 26 septembre face au Limoges CSP.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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