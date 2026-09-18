Keyonte George décroche une prolongation à 157,5 millions de dollars avec le Jazz

Le Utah Jazz sécurise l’un de ses principaux jeunes joueurs. Keyonte George (1,93 m, 22 ans) a accepté une prolongation de cinq saisons pour un montant total de 157,5 millions de dollars, selon ESPN. L’accord doit lier le meneur à la franchise jusqu’en 2032.

Cette signature intervient à l’approche de la quatrième et dernière année de son contrat rookie. Sélectionné en 16e position de la Draft NBA 2023, l’ancien joueur de Baylor aurait pu devenir agent libre protégé à l’été 2027 en l’absence d’un accord.

Récompensé après sa meilleure saison

Le nouveau contrat de Keyonte George fait suite à un net changement de dimension sur le plan individuel. Le Floridien a tourné à 23,6 points et 6,1 passes décisives en 54 rencontres lors de l’exercice 2025-2026, établissant les meilleures moyennes de sa jeune carrière.

Son parcours a toutefois été interrompu en mars par une déchirure à l’ischio-jambier droit. La position du Jazz, déjà écarté de la course aux playoffs, avait conduit la franchise à privilégier sa récupération plutôt qu’un retour précipité en fin de saison.

George avait auparavant inscrit 37 points contre Dallas en décembre, puis porté son record personnel à 43 unités face à Minnesota le 20 janvier. Cette dernière performance constituait son septième match de la saison à au moins 30 points et cinq paniers à 3-points.

Le Utah Jazz fixe son noyau pour les prochaines années

Avec cet engagement, Utah confirme la place occupée par son arrière dans la reconstruction menée depuis plusieurs saisons. Le Jazz dispose désormais de plusieurs joueurs installés sur la durée, parmi lesquels Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr.

George doit également évoluer aux côtés d’Ace Bailey et de Darryn Peterson, deux jeunes talents appelés à jouer un rôle important dans le nouveau projet sportif de la franchise. Après trois saisons sans qualification pour les playoffs, les dirigeants ont choisi de miser sur la continuité en conservant leur principal créateur extérieur.

La prolongation entrera en vigueur à partir de la saison 2027-2028. Elle garantira à George un salaire annuel moyen de 31,5 millions de dollars au cours des cinq exercices suivants.