Chalon termine sa préparation à 7/0 après avoir dominé Nancy devant 3 500 élèves

L’Élan Chalon termine sa préparation invaincu. Pour sa dernière répétition avant le retour de la Betclic ELITE, l’équipe d’Elric Delord a battu le SLUC Nancy (81-75), jeudi 17 septembre, lors du traditionnel match des écoles disputé devant 3 500 élèves. Menés durant une bonne partie de la première période, les Chalonnais ont progressivement inversé la tendance avant de résister au retour lorrain.

Ce septième succès en sept rencontres permet à Chalon de conclure sa présaison avec un bilan parfait. Nancy achève de son côté sa préparation sur une défaite, après avoir évolué sans Enzo Goudou-Sinha, ménagé, ni Carlos Marshall, blessé à un doigt la veille à l’entraînement.

C'était le match des Écoles ! 🤩 Encore merci à toutes et à tous d'avoir mis le feeeeeu au Colisée hier soir, c'était magique ! ✨#RougeEtBlanc pic.twitter.com/KXmhnTgcjX — Elan Chalon (@ELANCHALON) 18 septembre 2026

Chalon termine sa préparation à 7/0

Le SLUC a pourtant nettement mieux démarré la rencontre. Autour de Stéphane Gombauld, Mohammad Amini et Michael Weathers, les joueurs de Sylvain Lautié ont pris huit longueurs d’avance après dix minutes (13-21). L’Élan a ensuite retrouvé davantage d’efficacité dans le deuxième quart-temps.

Jeriah Horne, Jeremiah Hill et Aher Uguak ont participé au retour chalonnais, jusqu’à permettre aux locaux de prendre les commandes avant la pause (40-38). L’écart est resté réduit au retour des vestiaires, avant une première accélération de Chalon en fin de troisième quart-temps (58-50).

Noa Kouakou-Heugue a ensuite contribué à porter l’avance bourguignonne à 12 points (64-52). Nancy a néanmoins continué de s’accrocher pour revenir dans les dernières minutes, sans parvenir à reprendre les commandes. Hill puis Horne ont sécurisé le succès chalonnais (81-75).

Emoussé physiquement par 10 derniers jours très intenses, et l'absence de Enzo Goudou Sinha et Carlos Marshall, le SLUC finit par s'incliner sans démérité sur le parquet de Chalon !



Place désormais à la Betclic Elite !

Dimanche 27/09 avec la réception de Paris !#GoSLUC pic.twitter.com/3YAavtKaks — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 17 septembre 2026

Jeriah Horne confirme pour ses débuts avec l’Élan

Arrivé récemment pour compléter l’effectif d’Elric Delord, Jeriah Horne a terminé meilleur marqueur de Chalon avec 20 points à 7/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, en seulement 18 minutes. Jeremiah Hill a ajouté 15 points, tandis que Noa Kouakou-Heugue a inscrit 8 points à 4/4 aux tirs.

Malgré le résultat et ce bilan de sept victoires, Elric Delord retenait surtout les imperfections de son équipe. « On s’est fait bousculer ce soir. On n’a pas été bon. On a eu des morceaux de match qui ne sont pas dans nos standards. On ne peut clairement pas accepter ça de nous-mêmes », a-t-il expliqué au Journal de Saône-et-Loire.

Nancy diminué mais encore dans le match

Avec seulement sept professionnels disponibles, le SLUC s’est notamment appuyé sur Mohammad Amini et Michael Weathers, auteurs de 18 points chacun. Stéphane Gombauld a ajouté 16 unités, tandis qu’Isaiah Cozart a terminé à 9 points et 7 rebonds.

Nancy a toutefois laissé 14 points sur la ligne des lancers-francs, avec 25 réussites sur 39 tentatives. Une maladresse soulignée par Sylvain Lautié, qui retenait dans L'Est Républicain malgré tout la résistance de son groupe : « Nous n’avons globalement pas été bons, nous avons raté 14 lancers-francs, nous étions cramés physiquement […] et malgré tout ça, nous avons été dans le match de bout en bout. »

Chalon peut désormais se tourner vers la reprise de la Betclic ELITE, avec la réception de Limoges le 26 septembre. Nancy dispose également d’une dizaine de jours pour récupérer ses absents avant le début du championnat.

Joueur Équipe Pts Reb Pd Tirs 3 pts Éval. Jeriah Horne Chalon 20 4 2 7/11 4/7 22 Jeremiah Hill Chalon 15 4 2 6/10 2/4 13 Aher Uguak Chalon 9 0 1 3/7 2/4 4 Mathéo Leray Chalon 9 3 4 3/6 0/2 11 Noa Kouakou-Heugue Chalon 8 4 4 4/4 0/0 13 Mohammad Amini Nancy 18 2 3 5/8 2/4 16 Michael Weathers Nancy 18 3 5 6/11 1/2 19 Stéphane Gombauld Nancy 16 3 0 3/8 0/1 6 Isaiah Cozart Nancy 9 7 0 4/4 0/0 14

Stats collectives : Chalon a tiré à 48% (29/60), dont 8/24 à 3-points, avec 24 passes décisives. Nancy a terminé à 43% (23/54), seulement 4/17 derrière l’arc et surtout 25/39 aux lancers-francs.