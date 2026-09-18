D.J. Horne avant Limoges – Pau : « J’ai entendu dire que nous les détestons beaucoup »
DJ Horne s’apprête à découvrir l’atmosphère de Beaublanc lors d’un Limoges CSP – Élan Béarnais. Avant la réception de Pau-Lacq-Orthez ce samedi en match amical, le meneur américain du CSP s’est confié à BeBasket sur son arrivée en Haute-Vienne, ses ambitions, son adaptation au coaching d’Arnaud Tessier et ce qu’il sait déjà de la rivalité avec le club palois.
Résumé
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D.J. Horne est très attendu au Limoges CSP
Crédit photo : Limoges CSP - Quentin VECTAN
D.J. Horne (1,85 m, 25 ans) va vivre samedi l’un de ses premiers rendez-vous marquants sous le maillot du Limoges CSP. Pour son match de préparation contre l’Élan Béarnais à Beaublanc, le meneur américain découvrira une affiche particulière dans l’histoire des deux clubs. Une rivalité dont ses nouveaux coéquipiers ont déjà pris soin de lui parler.
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Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
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