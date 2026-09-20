Canon en seconde mi-temps, le Paris Basketball remporte la SuperCoupe 2026 face à la Chorale de Roanne

Qu’on ne s’y trompe pas, entre les Journées du Patrimoine et la SuperCoupe LNB à Roland-Garros. Alors que de nombreuses places notables en France ouvraient très grand leurs portes au public, les quelques milliers de spectateurs du Court Philippe-Chatrier ont assisté à une rencontre très, très fermée pendant une longue mi-temps.

Peut-être emportées par l’enjeu du match, avec un premier trophée à la clé ? Ou bien encore trop peu avancées dans leurs constructions d’automatismes ? En tout cas, le Paris Basketball vice-champion de Betclic ELITE a particulièrement peiné pour balayer l’idée d’une seconde saison blanche de suite. C’est au retour des vestiaires que Nadir Hifi et ses coéquipiers sont parvenus à se détacher du champion d’ELITE 2 Roanne (59-81), après une première mi-temps des plus infertiles.

43 points inscrits à la pause… au cumulé

22 à 21. Non, ce n’était pas le boxscore à l’issue du premier quart-temps de ce match ; mais bien celui à l’issuede la première mi-temps. Il fallait d’abord y voir un effet de deux défenses bien en place de part et d’autre (11-13, 10′), provoquant déjà des imprécisions sur le parquet du Court Philippe-Chatrier.

Beaucoup de tirs difficiles côté roannais, freinant la mise en rythme de la Chorale (0/9 à 3-points après dix minutes). Ce n’était guère mieux pour Paris, équipe résolument offensive par nature, et pourtant limitée à huit points dans le second quart-temps. Max Lefèvre et ses hommes peinaient à faire vivre le ballon au rythme uptempo qui les anime, puisque le jeu leur était hâché. Si hâché qu’ils n’ont inscrit aucun de ces huit points dans le jeu ! Huit lancers francs pour Paris, et puis c’est tout.

Paris s’active en seconde mi-temps

Des ajustements étaient naturellement attendus aux retour vestiaires, pour que la décision soit faite. Et ce sont les Parisiens qui ont pris les choses à bras-le-corps, en piquant d’entrée. Daulton Hommes, suivi par Nadir Hifi allument enfin la lumière pour Paris depuis les 3-points, pour donner du rythme au collectif. Le Prince de Paris, auteur de 22 points dans le derby face à Nanterre en demi-finale, signe cette fois-ci 15 points, dont 10 sur la ligne de réparation. Leader des troupes parisiennes, il termine logiquement MVP du weekend, et permet de remplir l’un des objectifs qu’il nous confiait avoir en tête : ne pas refaire de saison blanche.

Le temps mort demandé par T.J. Parker, après moins d’une minute de jeu seulement, n’y changera plus rien : Paris est lancé, et inscrit presque autant de points en cinq minutes (20) que sur toute la première période (21). Malgré les efforts d’Antoine Diot, ou d’un Dylan Affo Mama davantage responsabilisé depuis la blessure de Darius Hannah la veille, la Chorale ne peut plus stopper la machine parisienne. Chaque attaque de Jared Rhoden, de Tyson Etienne (21 points) ou leurs coéquipiers semblent faire mouche, avec un rythme effréné maintenu au gré des nombreuses rotations du coach Lefèvre. Paris était trop fort sur la durée. Pire encore, après Darius Hannah, les Roannais retiennent leur souffle pour Maxime Roos, vilainement touché à la main à 2 minutes du buzzer… Le weekend pourrait coûter cher au promu…

Emmené par une traction arrière véloce en seconde mi-temps, le Paris Basketball s’offre le premier trophée de la saison avec cette SuperCoupe LNB. La première dans l’histoire du club. Au terme d’un weekend de compétition à Roland-Garros, les hommes de Maxime Lefèvre soignent les débuts de leur nouvel entraîneur, et succèdent à l’AS Monaco au palmarès du tournoi. Place désormais au « vrai » début de saison : jeudi prochain, en EuroLeague face au Panathinaïkos, avant un déplacement à Nancy pour la première journée de Betclic ELITE. Pour Roanne, ce sera à Boulazac samedi 26 septembre, avec une incertitude supplémentaire planant autour de Maxime Roos.

Depuis Paris, Roland-Garros…