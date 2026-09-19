« Il faut qu’on apprenne à jouer ensemble » : Julien Mahé lucide et déterminé après le revers de Nanterre face à Paris

C’est un Julien Mahé déçu de la défaite évidemment ; mais souriant, et pas fataliste pour un sou qui s’est présenté en conférence de presse. Il est bien trop tôt pour remettre en question la copie présentée par Nanterre. L’équipe « apprend encore à jouer ensemble », face à l’armada du Paris Basketball qui pourrait bien avoir encore monté d’un cran cet été selon le coach Mahé.

Déjà tourné vers l’ouverture du championnat, une réception du promu Pau, le technicien a évoqué en conférence de presse les limites encore visibles d’un collectif reconstruit, mais aussi les ambitions à plus long-terme en BCL, au-delà des « miles » empochés.

Avant de répondre aux questions des journalistes, le technicien a tenu de lui-même à féliciter le Paris Basketball, puis livrer une analyse très complète de la rencontre. « Contrairement à ce qu’on pourrait penser après une défaite, je veux d’abord commencer par du positif. Je trouve qu’on a fait un bon match contre un adversaire calibré pour d’autres objectifs que les nôtres. Notre première mi-temps est très correcte. C’est simplement dommage d’avoir concédé autant de paniers faciles et rapides sur cette période. On sait que c’est la grande force de Paris, mais nous avons commis trop d’erreurs d’inattention sans qu’ils aient besoin de forcer leur talent en jeu de transition ou sur demi-terrain. Il y a deux gros points positifs à retenir : l‘état d’esprit, car beaucoup d’équipes auraient pu lâcher prise en se retrouvant à -16 face à une telle intensité parisienne. Et le rebond, où nous avons su tenir tête dans ce secteur à une équipe extrêmement physique et athlétique ».

« Des situations de jeu inédites » proposées par Paris

Dans quels secteurs pensez-vous qu’il y a le plus de travail à accomplir encore ?

Julien Mahé : C’est une globalité. Nous sommes dans un processus où l’on ne se connaît pas encore parfaitement. Pour battre ces équipes-là, il faut être extrêmement forts collectivement, car individuellement en face, il y a une densité de talent supérieure. On a vu de très belles séquences collectives, mais le chemin reste long.

Nos deux nouveaux joueurs intérieurs doivent encore assimiler la rigueur et les détails du métier. Notre nouveau meneur [Xavier Castañeda] a été très intéressant en première mi-temps avant de baisser un peu de pied physiquement en seconde période, tout en montrant de très bonnes choses. Il faut qu’on apprenne à jouer ensemble de manière plus claire et plus précise, en évitant les moments d’hésitation. »

L’équilibre de l’équipe a évolué cette saison avec le recrutement de Xavier Castañeda et de nouveaux intérieurs, tout en conservant sept joueurs. Est-ce plus complexe à régler ? Surtout face à la nouvelle version du Paris Basketball ?

C’est certain que lorsque vous voyez Paris aligner des joueurs comme T.J. Warren ou Alize Johnson sur les postes 3 et 4, renforcés par leur secteur intérieur sur le poste 5, c’est un sacré chantier[2] ! Ce qui est particulièrement intéressant chez eux, c’est qu’ils ont conservé l’ADN historique du Paris Basketball depuis Tuomas Iisalo, tout en intégrant la patte de leur nouveau coach Lefèvre. On aperçoit des situations de jeu inédites. Ce mix en fait l’un des immenses favoris de la saison, entre expérience, dimension athlétique, shooteurs, et la capacité à mettre une pression constante sur 40 minutes. Ils sont bâtis pour gagner.

« Donner le maximum en BCL » mais « priorité au championnat »

Au-delà du championnat, Nanterre dispute la Ligue des Champions (BCL). Quel est l’objectif concret du club dans cette compétition ?

L’objectif ? Essayer de gagner un maximum de miles entre la France, l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Lituanie ! (sourire) J’espère surtout que ces très longs déplacements ne vont pas trop nous impacter sur notre capacité à tenir les deux compétitions. Plus sérieusement, je suis ravi de disputer la Champions League. C’est une compétition où la qualification s’obtient au mérite sportif direct, grâce à notre demi-finale de championnat l’an dernier, et non par des invitations accordées à des clubs ayant terminé 12e ou 13e de leur ligue. C’est une compétition de grande qualité.

Le tirage au sort ne nous a pas gâtés, ni sur le niveau des adversaires, ni sur la logistique des voyages. Nous irons notamment à Trabzonspor, ce qui rappelle de très bons souvenirs au club [un tir mémorable de T.J. Campbell, ndlr.]. Nous donnerons le maximum, même si le championnat restera la compétition prioritaire car il conditionne notre avenir européen.

Depuis Paris, Roland-Garros…