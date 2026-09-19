« À la croisée des chemins », La Boulangère Wonderligue lance sa saison à Roland-Garros

26 ans après la tenniswoman Mary Pierce, ce sont des raquettes françaises bien différentes qui reprennent leur activité avec un titre ces 19 et 20 septembre, à Roland-Garros. Non pas pour un Grand Chelem, mais pour le lancement de la saison de La Boulangère Wonderligue, à l’occasion de son Match des Championnes opposant Bourges aux tenantes des titres de Basket Landes.

À la veille de ce lever de rideau sportif, la présidente de la LFB Carole Force, mais aussi le président de la FFBB Jean-Pierre Hunckler entre autres, ont fait le point sur la situation en LFB. Mais aussi dressé une feuille de route pour la saison à venir, et plus loin encore.

Fréquentation et visibilité en plein essor pour

La Boulangère Wonderligue

Au moment de tirer le bilan de l’exercice écoulé, la présidente Carole Force peut s’appuyer, sourire aux lèvres, sur des chiffres solides illustrant le développement de la ligue. La saison dernière a en effet réuni 308 000 spectateurs cumulés dans les salles, pour un taux de remplissage de 72 % et une moyenne dépassant les 1 970 spectateurs par match.

L’impact numérique et médiatique confirme cette trajectoire montante aperçue dans les enceintes. Sur les réseaux sociaux, la compétition a généré 55,2 millions d’impressions, pour une communauté globale de 1,1 million de fans. Côté médiatisation, la LFB a rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs cumulés sur Sport en France, tandis que la chaîne YouTube LFB TV enregistrait 1,45 million de vues et que le site internet atteignait 1,08 million de pages vues.

Des nouveautés cette saison en Wonderligue

Pour cet exercice 2026-2027, la ligue introduit quelques évolutions majeures, à commencer par la réforme de la fin de saison. Fini les playdowns, place désormais au play-in pour rehausser l’enjeu sportif. Carole Force détaille officiellement ce changement de formule : « L’idée c’est de retrouver de l’attractivité au niveau de notre championnat, notamment pour le quatuor de queue de classement. Le 12e descend et ensuite, il y a un mini-championnat avec deux matchs entre le 8e et le 11e. Le vainqueur participera aux playoffs ».

À cela s’ajoute précisément un ajustement dans la phase finale. « On a également rajouté un match potentiel sur les quarts et demi-finales, avec une belle possible en fonction des résultats. »

Autre nouveauté d’envergure pour l’expérience des fans et des téléspectateurs : l’ensemble des rencontres diffusées gratuitement bénéficieront d’un dispositif enrichi. « Tous les matchs seront commentés cette saison sur le YouTube de la Ligue féminine », a présenté la présidente.

Assises du basket féminin et « croisée des chemins » à horizon 2030

Pour prolonger cette dynamique et structurer l’avenir, Carole Force a annoncé la tenue des Assises du basket féminin français professionnel, qui se dérouleront à Paris du 13 au 15 novembre 2026. L’objectif étant de travailler sur l’avenir, mieux l’appréhender. « Notre environnement et notre système bougent énormément. Nous devons anticiper ces évolutions pour être prêtes et toujours avoir un championnat attractif. […] L’idée c’est d’être prêt pour 2030. C’est déjà demain, on n’a pas de temps à perdre. Les Assises seront un événement structurant pour notre division, avec un livre blanc et un plan d’action pluriannuel. »

Un projet partagé et soutenu avec fermeté par Jean-Pierre Hunckler, président de la FFBB. Le dirigeant a souligné la portée historique et cruciale du moment : « Je démarre cette fédération avec beaucoup de pression. Je crois qu’on est à une croisée des chemins sur le basket féminin. Il faut pas qu’on loupe l’occasion qui nous est donnée de pouvoir transformer le basket féminin pour qu’il dure et qu’il continue de progresser pour les 10 15 ans à venir. »

En attendant d’apprécier de nouvelles mutations, les clubs se remettent tous en ordre de marche sur le weekend du 26 septembre. A commencer par un déplacement de Toulouse au Palacium de Villeneuve-d’Ascq en ouverture, samedi, à 19 heures.