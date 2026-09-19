« Il nous a souvent fait mal par le passé, il est temps d’inverser la tendance ». Voilà comment le club de Fos Provence présente sa dernière recrue de la saison 2026-2027, Michael Oguine, et ajoute ainsi de la densité à un groupe initialement pensé pour jouer en Nationale 1. Il fera notamment équipe avec Mathis Keita et Raijon Kelly à la création, sur les postes extérieurs.

Une sixième saison en deuxième division française

Et pour cause, l’arrière américano-nigérian (1,88 m, 29 ans) n’en est pas à son coup d’essai en ELITE 2. Lancé dans l’Hexagone par Souffelweyersheim en 2020-2021, il a fait parler ses qualités de scoring partout où il est passé, notamment à Denain (15,4 points) et Pau-Lacq-Orthez (14,8 points de moyenne en 2023-2024).

Ses deux années dans la Loire, à Saint-Chamond et Roanne, lui ont donné moins de visibilité sur le plan personnel mais ses saisons 2021-2022 et 2024-2025 resteront marquées par des réussites collectives avec des 2e et 5e places en saison régulière.

Michael Oguine (Roanne) - Michael Oguine (GTK Gliwice) · ELITE 2 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Michael Oguine Michael Oguine MJ 29 26 PTS 10,1 10,9 REB 1,9 2,5 PD 2,2 2,2 IN 1 1,5 CO 0,3 0,1

Depuis sa fin de saison à Roanne, où il avait été libéré dans le sprint final, le Californien évoluait en Pologne avec Gliwice. La saison dernière, il a conservé des statistiques similaires dans une saison difficile conclue par un maintien sur le fil du rasoir, à la 15e place sur 16. Cet été, il s'entraînait avec le Paris Basketball durant la préparation.

C’est en civil que le nouvel arrière de Fos Provence a assisté à la large victoire en Coupe de France ce vendredi soir contre Aix-Maurienne.